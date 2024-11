Vi har de politikere, vi fortjener – eller har vi?

Konstitueringen mellem partierne Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre (ACV) er tilsyneladende ude af stand til at udtænke konstruktive eller kreative forslag, som borgerne ønsker. Der fremkommer det ene efter det andet kostbare og uigennemtænkte projekt, som ingen eller meget få har interesse i.

Lige nu barsler de med et forslag om at skamfere det flotte Sadolins hus med handicaptiltag i millionklassen. Ifølge sagsakterne drejer forslaget sig om udvendige elevatortårne, gennembrydning af gavlvægge og etablering af nye adgangsdøre, trappelifte, ny hoveddør, udligning af niveauforskelle, ændring af udvendige adgangsveje … ja, listen er længere – og det bliver prisen også. Forestil jer, at Rosenborg Slot skulle handicaprenoveres? Det kommer aldrig til at ske.

Sadolins hus er en gave til kommunen. Det må forventes, at de behandler en af Dragørs flotteste bygninger med respekt for vor kulturarv.

Hollænderhallens handicapvenlige bibliotek har de lukket for at spare et småbeløb. I stedet ønsker ACV at skamfere det flotte Sadolins hus, der er en fredet bygning, med tiltag, der sandsynligvis ikke bliver godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Vi, der bor i den gamle by, ved, hvor svært – eller umuligt – det er at ændre fredningsværdierne og en bygnings æstetiske udtryk.

Budgettet på cirka en millon kroner er helt hen i vejret. Dragør Bibliotek er ikke andet end trapper, forskudte plan, afsatser, smalle døre og ufremkommelige toiletfaciliteter. Desuden skal der etableres to handicapparkeringspladser, der vil æde tre af de i forvejen sparsomme parkeringspladser på Vestgrønningen.

Sælg i stedet Sadolins hus til en liebhaver, og byg et helt nyt bibliotek inden for rammerne af Lokalplan 70 på den gamle værftsgrund på Dragør Havn. Provenuet fra salget, og den sparede millionudgift til renovering, dækker så rigeligt en opførelse af cirka 500 kvadratmeters bibliotek på en grund, kommunen allerede ejer, og som nu henligger med saneringsmodne bygninger.

Borgmesteren har jo sagt, at han ikke ved, hvor man ellers kan finde plads til et nyt bibliotek. Dette forslag ligger lige til indspark. Se nu at komme i gang med den værftsgrund, hvor der intet er sket udover et kuldsejlet kulturhusprojekt.

Med venlig hilsen

Carsten Olesen

Dr. Dichs Plads 1a