Borgere kan komme med på råd – og selv plante skov

Der bliver rig mulighed for at involvere sig, hvis man som borger i Dragør Kommune vil være en del af processen om de tre nye miniskove, der sandsynligvis bliver etableret til foråret.

På mandagens borgermøde om skovetableringen lagde projektejerne fra Naturstyrelsen op til, at der skal etableres et skovrejsningsråd, der skal mødes fysisk en enkelt gang og derefter et par gange online. Desuden blev der opfordret til, at frivillige kunne melde sig med input – eller hvis man ønsker at være med til at plante træer, enten som enkeltpersoner, foreninger, skoler eller institutioner.

»Vi vil gerne have råd fra jer, så man må gerne skrive til os med sin lokale viden, for eksempel om der er stistystemer, som vil være naturlige at koble sig til, eller om der er særlige landskabelige hensyn, vi bør tage hensyn til,« sagde skovrider i Naturstyrelsen Kim Søderlund.

»Det er meget interessant at få forskellige synspunkter repræsenteret – både i det råd, vi vil etablere, og generelt.«

Han åbnede også for, at institutioner kan melde sig til at plante nogle træer, når tiden for tilplantningen kommer, og at frivillige kan melde sig til at luge mellem nogle af træerne.

Ønsker man at være med i Skovrejsningsrådet, har man ideer og input, eller vil man gerne være med til at plante eller passe træer, kan man kontakte projektleder Mads Bisgaard på mail maheb@nst.dk

frem til mandag den 18. november.