Skatteborgerne kan ånde lettet op: Regeringen vil slette millionregning til Dragør

Kommunalbestyrelsen fik en uforskyldt millionlussing – men nu bliver ekstraudgiften sandsynligvis fjernet. Foto: Kommune-TV.

En syngende lussing på 26,3 millioner kroner blev tidligere i år kommunalbestyrelsens resultat af det, der egentlig var tænkt som et sats på tryghed i det kommunale budget. Men hvis et lovforslag fra Indenrigsministeriet bliver vedtaget, kan ekstraudgifter for hundreder af millioner kroner i 16 kommuner forsvinde ud i den blå luft.

Dragør havde sammen med 15 andre kommuner valgt at satse på en statsgaranti i stedet for selv at fastsætte sin forventede indkomst ved budgetlægningen sidste år. Statsgarantien lægger nogle faste rammer for kommunens forventede indtægter fra skat, bloktilskud og udligning, så kommunen ikke selv skal skyde på sin forventede indtægt. Løsningen er specielt populær blandt små kommuner som Dragør, der er følsomme over for selv mindre økonomiske udsving. Således har syv ud af Danmarks otte mindste kommuner valgt statsgarantien. Fordelen ved statsgarantien er, at den giver ro i budgetlægningen – man ved som udgangspunkt, hvordan økonomien ser ud det næste år, fordi staten holder en hånd under budgettet.

Rosenrøde forventninger til den danske økonomi skød dog sikkerhedsnettet i smadder. De 16 kommuner lagde budget med udgangspunkt i statens daværende forventninger til landets skatteindtægter i 2024, men siden er forventningerne steget med hele 51 milliarder kroner.

Det har Dragørs økonomiforvaltning kaldt »et historisk stort fejlskøn«. Stigningen i skatteindtægterne bliver i ordningen modregnet kollektivt i samtlige kommuners bloktilskud i 2027 – også i Dragør, selvom statsgarantien hindrer, at skattepengene havner i kassen i første omgang.

Den uforskyldte ekstraregning fik de 16 kommuner til at skrive en samlet ansøgning til Indenrigsministeriet om dispensation. Kommunerne ønskede at få lov til at fjerne statsgarantien og i stedet blive selvbudgetterende med tilbagevirkende kraft – og den tilladelse kom fra indenrigsminister Sophie Løhde onsdag som et lovforslag, der giver kommunerne lov til at ændre praksis bagudrettet. Formelt skal lovforslaget dog vedtages, inden dispensationen er gældende.

»Jeg er meget tilfreds med, at regeringen har lyttet til os 16 borgmestre, der lavede et fælles opråb tilbage i september. For vi – kommuner og regering – må have en fælles interesse i at skabe størst mulig budgetsikkerhed for kommunerne, så vi kan planlægge fremtidens velfærd,« siger Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup, i en pressemeddelelse.

Indenrigsministeriet erkender i svaret til kommunerne, at præmisserne for statsgarantien er skredet.

»I perioden 2009-2023 havde gennemsnitligt syv kommuner årligt valgt at selvbudgettere. I budgettet for 2024, og nu også i budgettet for 2025, er det derimod næsten alle kommuner, som har valgt at selvbudgettere. Det giver usikkerhed for alle kommuner,« hedder det i brevet fra ministeren.

»Der er således opstået en situation, hvor valget af selvbudgettering giver anledning til en væsentlig usikkerhed omkring kommunernes økonomiske forudsætninger for at levere service til borgerne. Statsgarantien er dermed stik imod hensigten ikke længere et sikkert valg.«

Lovforslaget om dispensationen skal vedtages inden årets udgang for at være gældende. Regeringen foreslår desuden, at muligheden for at vælge selvbudgettering helt skal afskaffes fra 2026.