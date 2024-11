Svar til Hans Ancher Kofoed

Hans Ancher Kofoed har i et læserbrev bragt i Dragør Nyt og på Dragør Nyts Facebook-side onsdag den 30. oktober stillet mig tre konkrete spørgsmål (læs Hans Ancher Kofoeds indlæg her, red.). Dem vil jeg selvfølgelig gerne svare på.

Først og fremmest kan jeg kun beklage, at jeg ikke har svaret på spørgsmålene, første gang du stillede dem for et par uger siden. De er ganske enkelt gået i glemmebogen.

Til både Hans Ancher, men også andre, så er den bedste vej til svar på konkrete spørgsmål at sende dem til mig på min e-mail kennethg@dragoer.dk. Det er alle altid velkommen til, og jeg sætter pris på de henvendelser, jeg får, og bestræber mig på, at borgerne altid får et svar hurtigst muligt.

Men tilbage til svarene på de spørgsmål, der er stillet.

Langvarig sagsbehandling

Du spørger konkret til, hvorfor det skulle tage år at behandle en beskeden byggesag. Det korte svar er, at det skal det heller ikke – og det er ikke godt nok.

Det lidt længere svar er, at vi tidligere tilbage i 2023 og før havde et stort efterslæb i vores byggesagsafdeling, der strakte sig flere år tilbage. Kommunalbestyrelsen har bevilget ekstra ressourcer til vores byggesagsafdeling, og der blev lavet en handleplan for at indhente efterslæbet.

I starten af 2024 er handleplanen for dette afsluttet, og jeg kan oplyse, at vi i dag overholder de nationale tidsfrister for sagsbehandling i byggesager. Din sag har desværre været ramt af perioden med manglende ressourcer, ligesom der også har været brug for ekstern bistand, da der var en tvivl om tolkning af den bevarende lokalplan. Din sag har medført, at procedurer efterfølgende er blevet tilrettet.

Erstatning for Irma

Du skriver, at Dragør Kommune har lovet, at der kommer en levnedsmiddelforretning som erstatning for Irma. Dragør Kommune har ikke lovet dette og har ej heller mandat til at love dette.

Det er markedskræfterne, der afgør, hvem der ønsker at drive forretning på Kongevejen, og det er ejeren af ejendommen, der bestemmer, hvem der lejes til.

Men der er en lokalplan for området, og Dragør Kommune har anvendt ekstern juridisk rådgivning til at vurdere, i hvilket omfang vi kan regulere krav til butikstyper. Vi kan ikke stille krav om, at det skal være en levnedsmiddelforretning. Det nærmeste, kommunen kan regulere, er, at der skal være tale om dagligvarehandel – det vil sige, at der sælges dagligvarer. Dagligvarer er varer, der forbruges, når de anvendes, eksempelvis fødevarer, artikler til personlige pleje og husholdningsartikler. Det er således et ret bredt begreb og ikke defineret alene til levnedsmidler. Derfor er det også vurderet, at Normal er at betragte som dagligvarehandel.

Plejeboliggaranti og lukkethed

Du beskriver din og din hustrus situation ved ansøgning og tildeling om plejebolig, og du oplevede, at der dels var en lukkethed fra kommunens side om, hvorfor I ikke fik stillet en plejebolig til rådighed inden for to måneder efter bevilling.

Jeg beklager, at du har haft denne oplevelse. Et svar på dit spørgsmål om jeres konkrete sag for visitering til plejebolig omfatter personoplysninger, og jeg vil ikke kunne overholde reglerne om tavshedspligt ved at svare offentligt. Men generelt kan jeg oplyse, at Dragør Kommune overholder plejeboliggarantien.

Jeg vil gerne invitere dig til et møde, hvor jeg kan give dig et uddybende svar på dine spørgsmål. Du er meget velkommen til at kontakte mig, så vi kan aftale et konkret tidspunkt.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester