Ny leder i aktivitetshuset

Hanne Berthelsen (tv.) er klar til at give stafetten videre til Emily Drageskov. Foto: TorbenStender.

For 25 år siden trådte en ung kvinde ind ad døren til Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården for første gang og begyndte som leder. Det var selvfølglig Hanne Berthelsen, der for en måneds tid siden trak sig tilbage for at nyde sit otium.

Nu er en anden ung kvinde trådt ind ad aktivitetshusets døre. Hun hedder Emily Drageskov, er 33 år gammel og mere end klar til at komme i gang med sit nye job som leder af Dragørs Aktivitetshus.

»Jeg har talt med flere, der har fortalt, hvor fantastisk et sted Wiedergården er. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Faktisk er det længe siden, jeg har glædet mig så meget til noget,« lyder det fra Emily Drageskov.

Vild med frivillighed

På trods af sin unge alder har Emily Drageskov allerede et langt arbejdsliv bag sig. Hun startede sin karriere i filmbranchen, hvor hun i en årrække lavede videoproduktioner – en interesse, hun begyndte at dyrke allerede som barn.

»Min far har haft sit eget firma, hvor han producerede video. I 9. klasse var jeg i erhvervspraktik hos ham, og her begyndte interessen for film og tv for alvor,« fortæller hun.

I arbejdet med film stiftede Emily Drageskov for første gang bekendtskab med frivilligheden. Mange produktioner var baseret på frivilligt arbejde og finansieret af fondsmidler, og arbejdet med frivillige tændte en gnist i hende.

»Der sker noget helt specielt, når folk gør noget af lyst og ikke af pligt. Det er meget motiverende. Det er udfordrende, men også sjovt at arbejde med frivillige,« siger hun.

Selv laver hun også frivilligt arbejde som bestyrelsesmedlem i Turistførerforeningen, der er en forening for danske guider – og så bijobber hun som guide på Sjælland.

»Jeg viser grupper rundt i København og på de nordsjællandske slotte. Og så har jeg også haft grupper med på byvandringer i Dragør, så jeg har læst godt op på historien og har været her mange gange,« fortæller Emily Drageskov.

Lang bustur

De seneste 11 år har Emily Drageskov gjort karriere i Danmarks Radio – senest som ansvarlig for en afdeling, der laver undertekster. Men muligheden for at arbejde med frivillige og kultur fik hende til at søge jobbet i Dragørs Aktivitetshus.

»Det er et sted, hvor der foregår en masse kulturelle aktiviteter, og den frivillige ånd bærer det. Det tiltaler mig, at det handler om mennesker og de mere bløde værdier,« siger hun.

Emily Drageskov bor i Brønshøj, og hun har umiddelbart ikke planer om at flytte til Dragør. Hun regner med at transportere sig til og fra arbejde enten i bil eller med 250S.

»Bussen stopper ikke så langt fra mit hjem. Så det er en lang tur, men en nem tur,« siger hun.