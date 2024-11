Grønt eller gråt Dragør?

I disse dage er der stor bevågenhed omkring virksomheden Københavns Lufthavne A/S, der uhindret støj-, luft-, jord- og vandforurener Dragør Kommune og Tårnby Kommune i døgndrift.

Spørgsmålet er, om vi i Dragør kan bære mere forurening fra nabokommunens luftfartsvirksomhed?

Udvidelse af lufthavn

Københavns Lufthavne A/S vil være Nordeuropas største knudepunkt for luftfragt og har ambitioner om at tredoble mængden af gods fra 300.000 tons i dag til mere end en million tons årligt.

Lufthavnen er Nordens største med over 25 millioner passagerer om året, og ifølge lufthavnens udvidelsesplaner skal der nu skabes plads til 40 millioner passagerer årligt.

Lufthavnen taler endda om »sikring« af en kapacitet på 60 millioner årlige passagerer i fremtiden, hvilket er mere end ti gange Danmarks befolkningstal hvert eneste år – det er lige til at få åndenød over.

Hertil kommer, at lufthavnen ikke vil vedkende sig sit erstatningsansvar for PFAS-forureningen af Dragør Kommune, selvom virksomheden Københavns Lufthavne A/S omsatte for intet mindre end fire milliarder kroner sidste år.

Lufthavnen har indtil videre betalt nul kroner for den omfattende PFAS-forurening af Dragørs vandmiljø, selvom der inden for miljøret er et økonomisk princip om, at det er forureneren, der skal betale for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

Politikerne forsøger i fællesskab med lufthavnen at tørre PFAS-regningen af i skatteborgerne, som ufrivilligt skal betale for den storforurenende virksomheds daglige udledning af miljøskadelige stoffer – det er på ingen måder redeligt eller rimeligt.

Pyt med folkesundheden

Alt imens borgmester Kenneth Gøtterup (C) på andet år sidder i CPH Advisory Committee og støtter op om lufthavnens ekstreme vækst, så er debatten på de sociale medier og i lokalaviserne ved at nå kogepunktet, da mange borgere har fået nok af politikernes og lufthavnens evindelige vækstsyge.

Hvorfor skal der egentlig være en komité for lufthavnens vækst? Lufthavnen har for længst nået den størrelse og kapacitet, som vores lille område på Sydamager kan bære.

Ser man nærmere på, hvem der er medlem af vækstkomitéen, så viser det med al tydelighed, at der ingen politisk vilje er for begrænsning af lufthavnens forurening af omgivelserne. Tværtimod.

Her er miljøorganisationer og borgerrepræsentanter ikke velkomne, for det drejer sig udelukkende om tankeløs vækst og iskold profit på bekostning af lokalbefolkningen.

Københavns Lufthavn er som bekendt en af de mest bynære lufthavne i Europa, og det er langtfra alle borgere, der bryder sig om lufthavnens udvidelsesplaner og den medfølgende forøgelse af forureningen, som påvirker vores hjem, familier og miljø i en meget negativ retning.

I Store Magleby, og andre steder i Dragør, er beboerne kraftigt belastet af støj- og luftforurening både om dagen og om natten – og det bliver kun værre og værre i takt med lufthavnens kapacitetforøgelse.

Det er naboerne, voksne såvel som børn, der betaler prisen, for at lufthavnen indledningsvis udvides til dobbelt kapacitet og dernæst udvides til det tredobbelte af, hvad vi kender i dag.

Skadelig luftforurening

I kølvandet på Aarhus Universitets rapport »Måling af partikelforureningen omkring Københavns Lufthavn i Kastrup« skal der nu foretages en undersøgelse, som laves af Kræftens Bekæmpelse.

De ultrafine partikler er sundhedsskadelige, og derfor skal det undersøges, om man kan blive syg af at bo i nærheden af lufthavnen.

I visse områder af Dragør og Tårnby er luftforureningen knap tre gange højere end verdenssundhedsorganisationen WHO’s grænseværdi for høj partikelforurening, hvilket er dybt foruroligende.

Indånding af partikler, især de ultrafine, kan give kroniske lungesygdomme såsom astma, KOL og kræft – men det kan også resultere i hjerte-kar-sygdomme såsom åreforkalkning og blodpropper i hjertet og hjernen.

Undersøgelsen bliver sat i gang nu, og den vil tage cirka to år at gennemføre.

Påvirkning af Dragør

Dragør kan være nok så smuk og naturskøn, men herlighedsværdien falmer betragteligt, når virksomheden Københavns Lufthavne A/S konstant arbejder på at lade fragt- og passagerflytrafikken vokse fuldstændig uhæmmet og ydermere sender en lind strøm af PFAS-forurenet vand om på den anden side af trådhegnet til os hver eneste dag.

Politikerne udviser desværre nøjagtig samme ligegyldighed over for mennesker, dyr, planter, have, vandløb, jord, luft og klima – men sådan burde det naturligvis ikke være i den bedste af alle verdener.

Vi skal ikke lade os kue af, at politikerne har underkendt alle borgernes kritiske høringssvar vedrørende lufthavnens udvidelsesplaner og efterfølgende har besluttet, at lufthavnen endnu en gang må øge sin kapacitet.

Lufthavnens vækst er og bliver aldrig nogensinde vigtigere end borgernes sundhed og velbefindende.

Måske er det på tide, at vi reagerer på lufthavnens påvirkning af Dragør og trækker hårdt i nødbremsen.

Vil vi overlevere et grønt eller gråt Dragør til vores børn og børnebørn?

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune