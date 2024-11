Hovedgrøften gøres klar til vinterens vandmasser

Hovedgrøften skal renses, så den han håndtere vinterens nedbør. Foto: TorbenStender.

Risikoen for oversvømmelser i de mange lavtliggende områder i Dragør er overhængende, hvis vinteren bliver regn- eller snefyldt.

Derfor gik HedeDanmark på Dragør Kommunes vegne mandag i gang med en cirka 14 dage lang oprensning af en del af Hovedgrøften.

Det drejer sig om en strækning omtrent fra enden af Nyvangsvej via den grusbelagte del af Store Magleby Strandvej fra Fælledvej og ned til Øresund.

Oprensningen skal fjerne bundfald, mudder og andet materiale, der kan sinke gennemstrømningen af vand. Det skal give grøften en bedre kapacitet for bortledning af vand.

Dragør Kommune har fået undersøgt jorden i den del af Hovedgrøften, der bliver renset nu. Den er ikke forurenet over de grænseværdier, der gælder i dag, og det materiale, der bliver gravet op, vil blive lagt langs grøftens kant.

I den øverste del af Hovedgrøften, der går omtrent fra lufthavnshegnet lige nord for Store Magleby landsby, er der både ren jord og jord, der ligger over grænseværdierne for PFAS. Kommunen meddeler, at den leder efter en løsning på, hvordan den del af grøften skal renses.