Nu kan man give sit bud på Dragørs trafiksikre fremtid

Trafiksikkerheden for de bløde trafikanter er et af fokusområderne i »Trafikplan 2024«. Foto: Tim Panduro.

Mangler der cykelstier i Søvang? Kører folk for stærkt i Store Magleby? Er der behov for flere lyssignaler i Dragør?

Dragør Kommune har netop sendt »Trafikplan 2024« i høring, så kommunens borgere kan give deres besyv med om, hvilke områder der skal særligt i fokus i de næste års trafikplanlægning inden for kommunegrænsen. I trafiksikkerhedsplanen ridses en række mulige fokusområder op, men politikerne i Klima-, By- og Erhvervsudvalget har også ønsket at få borgernes bud på, hvordan trafikken ser ud – og hvor der skal sættes ind.

Sidste frist for at sende høringssvar er torsdag den 21. november. Der er ingen formelle krav til omfang, men svarene skal være skriftlige og sendes via digital post til kommunens Center for Plan, Teknik og Erhverv med »Høringssvar« i emnefeltet. Man kan også sende sine høringssvar som brev. Høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside – inklusive navn, emailadresse og andre oplysninger, man eventuelt skriver i selve svaret.

Trafiksikkerhedsplanen er en videreudvikling af trafiksikkerhedsplanen fra 2016 og har undertitlen »Trafiksikker i Dragør«. Forslaget er blandt andet udarbejdet på baggrund af opdaterede data for politiregistrerede trafikuheld og registreringer for hastigheden på kommunens overordnede vejnet. Trafiksikkerhedsplanen kan findes på www.dragoer.dk under emnet høringer og afgørelser.

Når høringen er afsluttet 21. november, vil planen inklusive høringssvar og eventuelle tilretninger bliver sendt videre til politisk behandling.