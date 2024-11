Ni spørgsmål og kommentarer fra debatten om Dragørs nye skove

Mandag aften blev der afholdt borgermøde om skovrejsning i Hollænderhallen.

Det var et positivt, men spørgelystent, publikum, der havde lagt vejen forbi mandagens borgermøde om skovrejsning i Dragør. Her er et udpluk fra debatten.

Har skovene en støjdæmpende virkning?

»Desværre kun i meget begrænset grad,« sagde projektleder fra Naturstyrelsen Mads Bisgaard. Hans kollega, skovrider Kim Søderlund, graduerede dog udtalelsen.

»Det kan have en psykisk effekt, hvis skoven hindrer, at man kan se det, der støjer.«

Hvor længe varer det, før man har en fornemmelse af skov?

»Det tager nok ti år, før man kan blive væk mellem træerne. Men man får hurtigt en opfattelse af skov, før man kigger på det,« svarede Kim Søderlund.

Hvor høje bliver træerne?

»I skoven bliver de 25 til 30 meter, og i skovbrynet kan de nok blive op til 15 meter. Men det varer mange år,« svarede Mads Bisgaard.

Der er mange heste på cykelstierne, fordi der mangler ridestier. Det kunne være interessant at få ridestier i skoven.

»De skal kunne bindes sammen med forskellige ridestier i et net, for at det kan lade sig gøre. Det er ikke sjovt at have stier på sådan et lille stykke. Vi må vægte, om borgerne skal synes, at det skal være en skov for heste eller et sted, hvor børn kan lege frit. Der er også folk, der er bange for heste, så jeg kan ikke se intensive systemer af ridestier i så små skove,« sagde Kim Søderlund, der også svarede på det næste spørgsmål.

Hvorfor ikke have faciliteter i skoven? Noget helt afgørende er at få børnehavebørn og skolebørn ud, så de får et forhold til naturen. Så hvorfor ikke en bålhytte, der kan være samlingssted?

»Det er både et spørgsmål om den efterfølgende drift, at det er tæt på naboer, der kan klage over røg, og så handler det mest om biodiversitet. Om 20 år vil der være mange klatretræer, så det er et lidt andet produkt, vi tilbyder.«

Her bød borgmester Kenneth Gøtterup også ind:

»Min holdning er, at det er små arealer, hvor vi først og fremmest skal skabe bynær natur. I Dragør har vi adgang til Kongelunden og hele fælleden, hvor der er masser af sheltere, så jeg synes, at vi er godt dækket ind med rekreative muligheder.«

Hvad er prisen for jorden?

»Det er ikke noget, vi fortæller. Men den pris, vi er enige med kommunen om, skal Vurderingsstyrelsen godkende,« sagde Kim Sødergren.

Borgmester Kenneth Gøtterup gav også sit besyv med:

»Der er tale om køb og salg af ejendomme, og det er altid lukkede sager, indtil de er færdigbehandlede. Kommunens pris bliver offentliggjort, når der er en endelig aftale.«

Skal pengene i kommunekassen, eller kan de bruges til en fond eller kassebeholdning, som borgerne kan søge til grønne formål i kommunen?

»Reglen er, at enhver krone, der kommer ind, skal i kommunekassen. Men det er en god idé, som vi tager med hjem. Vi budgetterer aldrig med penge fra køb og salg, så de er ikke regnet ind i de kommende budgetter,« sagde Kenneth Gøtterup.

Er der tænkt på at undgå birk, der er et problem for mange med allergi?

»Vi kan godt overveje at lade være med at plante birk, men den kan risikere at komme af sig selv,« sagde Mads Bisgaard.

Der er mange problemer med rotter, og vi har fået at vide, at vi ikke må have frugt og bær liggende i vores have, men der skal plantes frugt- og bærtræer i skovene?

»Det har vi ikke tænkt på,« erkendte skovrider Kim Søderlund

»Det vil være synd, at der ikke er bær til gavn for fuglene og biodiversiteten, men vi tager synspunktet med os tilbage.«