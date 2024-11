En lille snor med stor betydning: »Mange har handicap, der ikke ses på forhånd«

Winnie Walløe bruger selv solsikkesnoren i sin hverdag. Foto: Freja Bundvad.

Solsikkesnoren er en grøn snor med små solsikker, som bruges til at signalere, at bæreren har et usynligt handicap. Snoren er designet til personer, der har usynlige udfordringer som autisme, angst, høretab eller andre tilstande, som ikke umiddelbart kan ses af omverdenen.

Formålet er at skabe forståelse og give personer med usynlige handicap mulighed for at vise andre, at de har nogle udfordringer – uden at de behøver at forklare sig.

Winnie Walløe, der selv bruger solsikkesnoren, ser det som en vigtig ressource i hverdagen:

»Der er rigtig mange mennesker i vores samfund, som har handicap af forskellige art, og mange af dem er ikke lige til at se på forhånd,« siger hun.

Få kender til den

Winnie Walløe oplever, at mange i Dragør ikke kender til solsikkesnorens betydning eller ved, hvor de får fat i en. Derfor har hun taget sagen i egen hånd og har ofte nogle ekstra i tasken, så hun kan dele dem ud til folk, der har behov for det.

Ifølge Solsikkerapporten, der er udarbejdet af Videnscenter om Handicap, ved 66 procent af befolkningen i Danmark, hvad solsikkesnoren signalerer. Ifølge Winnie Walløe er der brug for at få det tal meget længere op.

»Folk skal vide, hvad solsikkesnoren er. Ellers mister den sin funktion,« understreger hun.

Selv bruger hun snoren, fordi hun har dårlig hørelse. Det kan især være farligt, når hun begiver sig rundt i trafikken på sin cykel, og derfor har hun sat snoren fast på bagegebægeret.

»Vi bliver jo flere og flere mennesker i vores samfund, som har brug for det. Der bliver flere ældre, men der er også mange børn, som har psykiske udfordringer,« siger hun.

Hvis man oplever at have brug for mere tid, tålmodighed og hjælp end andre, kan solsikkesnoren være en god løsning. Foto: Freja Bundvad.

Hvor kan man få solsikkesnoren?

Solsikkesnoren blev skabt tilbage i 2016, da Gatwick Lufthavn i London ønskede at finde ud af, hvordan de kunne give passagerer med usynlige handicap en bedre og mere tryg rejseoplevelse.

Solsikkesnoren blev modtaget særdeles positivt af kunderne og er siden blevet udbredt til mange andre lufthavne – også alle større lufthavne i Danmark. Fra lufthavne har Solsikkeprogrammet og solsikkesnoren spredt sig til mange andre brancher. Lego House, Lalandia, Givskud Zoo og Tivoli med flere er også en del af Solsikkeprogrammet.

Solsikkesnoren er tilgængelig flere steder. I Dragør kan man få dem i supermarkederne Netto og føtex food. Den kan også findes online og via forskellige handicapforeninger. I mange tilfælde kan snoren hentes gratis, mens man andre steder kan købe den til en lav pris.