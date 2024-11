Skoven kan påvirke byggemuligheder

Når Dragør om et halv års tid muligvis bliver tre skove rigere, betyder det nye vilkår i nærområdet. Det fortalte Cecil Lundme Olausson, der er byplanlægger i Dragør Kommunes Center for Plan, Teknik og Erhverv, på mandagens møde om etablering af statsskove tre steder i kommunen.

»Det bliver fredskov, og selvom det er ung beplantning, gælder de samme regler som ved andre skove. Der kommer en skovbyggelinje, der siger, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne eller lignende inden for 300 meter. Men bor man i huse, der ligger der i forvejen, er der en husrækkeregel, hvor man kan se bort fra bestemmelserne,« sagde han blandt andet.

Etablering af nye bygninger kan til gengæld være en udfordring, men her er der mulighed for at søge om dispensation både hos kommunen og hos Miljøstyrelsen. Sådan en dispensation kan komme på tale, hvis kommunalbestyrelsen går videre med planer om at etablere et nyt erhvervsområde nær den nordligste skov.

»Der kan man søge om en ny skovbyggelinje på ned til 30 meter, når der arbejdes med så stort et område,« sagde byplanlæggeren.