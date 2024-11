Fra få til endnu færre: Indbrudstyvene holder sig væk

Kun fem indbrud i private hjem blev anmeldt i Dragør Kommune mellem juli og september. Arkivfoto.

Antallet af indbrud i private hjem er faldet i Dragør. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge Danmarks Statistik blev der kun anmeldt fem indbrud i Dragør mellem juli og september, hvilket er et fald på hele 55 procent sammenlignet med samme periode i 2023, hvor der blev anmeldt 11 indbrud.

Dragør har dermed den største procentvise nedgang i Region Hovedstaden.

I det hele taget viser statistikken, at indbrudstyvene bliver mindre og mindre glade for at gå på rov i Dragør Kommune.

En sikker kommune

Den seneste statistiske opgørelse viser det laveste antal indbrud i Dragør i fem år: Siden 2020 er antallet af indbrud i Dragør faldet med omkring 70 procent, hvilket gør Dragør til en af de sikreste kommuner i Region Hovedstaden.

Årsagen til faldet kan ikke siges med sikkerhed, men noget af det kan muligvis tilskrives en øget bevidsthed blandt beboere om at sikre deres hjem og samarbejde med naboerne.

Selvom det ser lyst ud, ved man dog, at mørke måneder traditionelt er en travl tid for indbrudstyve, og derfor er der ekstra god grund til at sikre hjemmet og boligen i den kommende tid.