Kun små virksomheder må flytte ind på nyt erhvervsområde

Kommunalbestyrelsen tog den endelige beslutning om de miljøklasser, man ønsker, at virksomheder må høre under, når man udformer en lokalplan for et nyt erhvervsområde i det såkaldte Erhvervsområde Nord langs A.P. Møllers Allé. Kommunen kommer højst til at tillade virksomheder i miljøklasse 3.

Et forslag, der er stillet af Socialdemokraterne (A), Det Konservative Folkeparti (C), Venstre (V) og Moderaterne (M), og som betyder, at det er mindre håndværksvirksomheder og lettere produktion, man ønsker på stedet. Dette var der allerede flertal for på de forskellige udvalgsmøder, forslaget har været taget op på, men nu blev det altså endeligt besluttet på kommunalbestyrelsesmødet.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Området i Drag­ør Nord, hvor et nyt erhvervsområde skal opføres. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlistens Flemming Blønd bad dog om at få ført sin modstand mod projektet til protokols:

»Sydamagerlisten mener ikke, at Dragør kommune skal anvende millioner på at projektere og gennemføre byggemodning af et areal, der er tre gange større end hele A. P. Møllers Allé-området, til et erhvervs- og industriområde, der ikke foreligger noget dokumenteret behov for. Der er allerede i dag mange ledige erhvervslejemål i Dragør. Lad dette område forblive grønt og uspoleret. Det vil medføre en øget tung trafik, miljø- og klimabelastning og vil ikke tilføre Dragørs borgere nogen merværdi. Tværtimod. Projektet strider endvidere mod kommunens erhvervs- og planstrategi. Dragør bør først og fremmest arbejde for at bevare vor betydelige historiske natur- og kulturværdier og på dette grundlag skabe Danmarks bedste sted at bo og leve. Lad nu Dragør forblive Dragør.«

Nicolaj Bertel Riber (A), der var mødeleder – som stedfortræder for borgmester Kenneth Gøtterup (C) – var glad for, at A, C, V og M kan danne flertal for at fortsætte processen.

»Vi har fået sat hegnspæle rundt om, at det er de næstmildeste miljøklasser, vi vil prioritere. På trods af liste T’s forbehold og forslag til undersøgelser så var der i går et bredt flertal for erhvervsudvikling. Det var kun Sydamagerlisten, der helt rent sagde, at de er imod erhvervsudvikling. Det er helt fair, selvom jeg ikke er enig,« fortæller Nicolaj Bertel Riber.

Næste skridt henimod etableringen af Erhvervsområde Nord er, at kommunen skal i dialog med lufthavnen, og derefter skal der udarbejdes en konkret lokalplan.