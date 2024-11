Lær at redde liv i Dragør Svømmehal

Snart bliver lege-livreddertårnet sat op. Pressefoto: TrygFonden.

Mange kender det karakteristiske rød-hvide livreddertårn fra de danske strande. Tårnene er opsat af TrygFonden og er forbeholdt professionelle livreddere.

Nu bliver en mindre udgave af TrygFondens livreddertårn sat op i Dragør Svømmehal. Og i modsætning til tårnene på strandene er der adgang for alle svømmehallens gæster. TrygFonden kalder tårnet for »Leg og lær«-livreddertårn, og formålet er at få badegæster til at lege og udforske livredning.

I en pressemeddelelse skriver TrygFonden, at livreddertårnet er fyldt med udstyr som redningskranse, rescue boards, bjærgedukker, redningsveste og -torpedoer, som skal inspirere til at prøve kræfter med livredning.

Sjovt og meningsfuldt

Gennem de seneste år har TrygFonden åbnet tårne rundt om i landets svømmehaller, og ved udgangen af 2024 vil der være livreddertårne i 71 svømmehaller. Livredning er en sjov og meningsfuld aktivitet, mener René Højer, der er projektchef i TrygFonden.

»I TrygFonden arbejder vi for at opbygge og udbrede en livredningskultur i Danmark, hvor endnu flere lærer livredning. Vi ved, at 86 procent af den voksne befolkning mener, at det er vigtigt, at børn lærer livredning, og at mere end 50 procent af børnene ønsker at blive bedre til livredning. Derfor er vi glade for, at vi nu kan tilbyde et livreddertårn til Dragør Svømmehal,« udtaler René Højer i pressemeddelelsen.

I svømmehallen glæder man sig også over at kunne tilbyde nye, sjove og lærerige vandaktiviteter.

»Vi håber, at det kan skabe interesse for livredning og gøre endnu flere børn og voksne mere trygge og sikre i vandet. Der er redningskranse, man kan øve sig i at kaste med, og rescue boards, som man kan padle på,« siger Troels Wassard Lund, der er konstitueret leder i Hollænderhallen.

»Man kan også hoppe i vandet med redningsvest eller bjærge en dukke, så der er udstyr til mange timers leg. Vores livreddere er klar til at hjælpe med, hvordan man bruger udstyret, så man skal endelig bare spørge,« uddyber han.