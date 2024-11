Akutbilen er i Dragør som et treårigt forsøg

Akutbilen bliver parkeret et stykke fra pavillonen, hvor paramedicineren har base. Foto: Tim Panduro.

Da Dragør i 2023 blev hjemsted for en akutbil, skete det med støtte fra en treårig akutpulje fra Sundhedsstyrelsen.

Bilen blev officielt sat i drift fra den 1. juni, men først i september fandt man et hjemsted til den i Dragør, så den fysisk kunne rykke inden for kommunegrænsen.

»Vi samarbejdede med Dragør Kommune om at finde en egnet lokation. Vi havde håbet på en placering på brandstationen, men der var alt optaget, så i stedet fik vi foreslået den pavillon, hvor sundhedsplejen bor,« siger Thomas Reimann, der er direktør for Region Hovedstadens Akutberedskab.

Lokalerne betegner han som »ikke optimale« – både på grund af forholdene for paramedicinerne under deres 12-timers vagter, og fordi bilen ikke kan holde lige udenfor, men i stedet er henvist til rådhusets parkeringsplads.

»Vi er ikke aktuelt i snak med kommunen om en ny lokation, for vi havde en god dialog i opstartsfasen. Vi havde behov for en placering, hvor vi kan komme både mod Dragør bymidte og mod Tårnby, så placeringen på Kirkevej bag rådhuset var den mest optimale i forhold til kørsel, men ikke i forhold til opholdet på basen,« siger han.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Når akutbilen ikke er ude at rulle, kan paramedicineren tilbringe sin solovagt med at se tv. Foto: Tim Panduro.

Når den treårige pulje udløber i 2026, skal det vurderes, om Dragør stadig skal være base for en akutbil. Fortsætter bilen med at være her, skal der også kigges på lokaleforholdene, så paramedicinerne kan få bedre rammer end den ret nedslidte pavillon.

»Hvis det viser sig at være en god løsning med en akutbil i Dragør, skal vi se, om vi kan finde en base med mere tidssvarende indretning. Vore paramedicinere er ude at køre meget af tiden, men de skal stadig have ordentlige faciliteter, når de kommer tilbage, så vi er opmærksomme på, at deres lokation i Dragør trænger til en opgradering.«