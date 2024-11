Dragør-børn kan komme til tandlæge i Tårnby

Den kommunale tandpleje i Dragør arbejder fortsat på nedsat drift på grund af personalemangel. Arkivfoto.

Tidligere på året indgik Dragør Kommune en aftale med Tårnby Kommunale Tandpleje med det formål at reducere ventelisten på tandeftersyn.

Samarbejdet skulle være startet i august, men blev forsinket på grund af tekniske udfordringer ved deling af journaler og røntgenbilleder mellem de to kommuner. Begge kommuner har arbejdet på højtryk siden og har nu fundet en løsning.

Således er det nu muligt for børn fra Dragør at få tandeftersyn i Tårnby, og indkaldelserne til tandeftersyn sendes i den kommende tid via e-Boks. Det skriver Dragør Kommune i en pressemeddelelse.

Hovedparten af tiderne vil være placeret uden for ordinær arbejdstid og i weekenderne, og indkaldelserne vil specificere, hvis tandeftersynet skal foregå i Tårnby.

Bøjlespecialist

Ud over samarbejdet med Tårnby er der løbende fokus på at finde flere løsninger til at nedbringe ventetiden på tandeftersyn, skriver Dragør Kommune i pressemeddelelsen.

Dragør Kommunale Tandpleje har for nylig ansat en ny visitator, der er specialist i ortodonti (bøjlebehandling). Hun vurderer på udvalgte dage i tandplejens klinik, om et barn har behov for bøjlebehandling, og indkaldelser til disse vurderinger sendes via e-Boks.

Som følge af en politisk beslutning fra august 2024 vil bøjlebehandling for børn i Dragør fremover blive håndteret af privatpraktiserende specialtandlæger.

Ved henvisning til bøjlebehandling sendes et henvisningsbrev, som giver forældrene mulighed for frit at vælge en privatpraktiserende specialtandlæge og kontakte klinikken direkte for det videre behandlingsforløb.