Ny akutmodtagelse og fødeafdeling står klar

Hvidovre Hospital har netop indviet 43.000 nye kvadratmeter.

Når beboere fra Dragør Kommune skal på hospitalet, går vejen meget ofte over Hvidovre Hospital, der blandt andet huser akutmodtagelse og er fødeafdeling for postnummer 2791.

Hospitalet er i gang med en større ansigtsløftning, og i sidste uge blev 43.000 kvadratmeter moderne hospitalsbyggeri med plads til både akutmodtagelse, fødeklinik, afdeling for hjertesygdomme og afdeling for børn og unge indviet.

Den nye bygning har i alt 80 undersøgelsesrum og 240 ensengsstuer – herunder 23 familiestuer, oplyser Hvidovre Hospital i en pressemeddelelse.

De første patienter tog afdelingen i brug mandag den 4. november.

Specielt den nye, moderne akutmodtagelse byder på store forandringer, oplyser hospitalet.

»De fleste af os har oplevet, at et hospital kan virke uovers​kueligt og stort – med den nye akutmodtagelse bliver det nemmere og mere trygt for patienterne. Når du har brug for hjælp i akutmodtagelsen, så kommer specialisterne til dig – ikke omvendt. Du skal ikke gå eller køres rundt til diverse undersøgelser og skanninger. I den nye akutmodtagelse vil speciallæger fra hospitalets mange specialafdelinger være til stede i akutmodtagelsen, hvor der er både røntgen, CT- og MR-skanning,« siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (A) ifølge pressemeddelelsen.

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (A), indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) og hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv deltog alle i indvielsen. Foto: Anders Helmer.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) var med til at klippe snoren. Hun fremhævede ifølge hospitalet specielt enestuerne.

»Der er god plads på hver af de 240 enestuer, hvor akutte patienter, børn og hjertepatienter sammen med deres nærmeste kan modtage den behandling, de har brug for, og tale med sygeplejersker, læger og andre sundhedspersoner i fred og ro, uden at andre lytter med. Det giver tryghed og værdighed for patienterne og familierne, og samtidig har personalet gode rammer for at udføre deres arbejde.«

Ud over den nye akutmodtagelse vil også de små og unge patienter få spritnye rammer, når Afdeling for Børn og Unge flytter til de nye bygninger.

»Også forældre og deres nyfødte babyer får nye og flotte omgivelser i vores barselsafsnit, og de babyer, der er kommet for tidligt til verden, bliver sammen med deres forældre indlagt på nye familiestuer i afsnittet for Behandling af Nyfødte. Her er der plads til, at både mor og barn kan være indlagt, og på familiestuerne er der ekstra plads, så også far eller partner kan være der. Som Danmarks største fødested er vi glade for, at vi får så gode forhold for alle de nye borgere og deres familier i den sydlige del af regionen,« siger hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv i pressemeddelelsen.

Afdeling for Hjertesygdomme flytter også, så både de indlagte patienter og de patienter, som skal ind til undersøgelser og kontrol en gang imellem, får også nye rammer.