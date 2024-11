»Rart at tale med nogen, der har prøvet det«

Museum Amager er med på karrieremessen. Foto: TorbenStender.

Hvad tjener du? Hvordan bliver man det? Hvor meget arbejder man? Hvor lang tid tager uddannelsen?

De 27 lokale private og offentlige virksomheder, der var mødt op på Store Magleby Skole torsdag den 5. november til den årlige karrieremesse, måtte svare på mange spørgsmål.

Alle elever fra 8. og 9. klasse fra både Dragør Skole, Nordstrandskolen og Store Magleby Skole var forbi, og de stod ikke og hang i hjørnerne eller gloede i deres telefoner, hvis nogen skulle have troet det. De var nysgerrige og spørgelystne og kastede sig over de mange virksomhedsstande, konkurrencer og muligheder for at afprøve et fag – nogle fik endda en boremaskine eller hammer i hånden.

»Vi er så glade for, at vi er endt med 27 virksomheder. Og det er, selvom fem måtte melde afbud i sidste øjeblik. Jeg er vildt imponeret over, at vi er endt med så mange håndværksvirksomheder, og at de stiller op med så mange ting, der kan fortælle noget om faget,« lød det fra Christiane Due-Nymark, der er lærer på Store Magleby Skole, og som har været tovholder på karrieremessen, siden den første gang blev afholdt i 2018.

Hun gør inden karrieremessen meget ud af at tage rundt i de ældste klasser og forberede eleverne, så de er klar på at få stillet nogle spørgsmål og bliver opfordret til også at gå hen til de virksomheder, de ikke umiddelbart kan se sig selv i. For der er nye muligheder og job- og uddannelsesveje alle vegne, hvis man går til det med et åbent sind.

Og det må man sige, at de unge gjorde. De fleste var henne ved alle virksomhedsstandene, og spørgelysten var stor. For de unge gav alle udtryk for, at de var glade for at møde nogen fra virkeligheden og få nogle konkrete billeder på, hvad man kan blive til, »når man bliver stor«. For oceanet af muligheder kan gøre det meget svært at vælge.

Virksomhederne – fra Københavns Lufthavn og Aviair til Framehouse, Solar, Kongeskov Keramik og Dragør Kommune til håndværksvirksomheder som Dragør VVS og Mester Eneby – var til gengæld utrolig glade for at møde de unge, lytte til deres input og ikke mindst give dem blod på tanden til at gå deres vej.

Dragør Nyt talte med en række unge og virksomheder om, hvad de fik ud af de timer, karrieremessen varede.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Aviaja From Soelberg. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Aviaja From Soelberg, 8. klasse, Store Magleby Skole:

»Jeg synes, at det er et godt princip at komme til karrieremesse. Vi er meget i tvivl om, hvad vi skal være, fordi der er så mange muligheder. Så det er rart at tale med nogen, der har prøvet det. Jeg synes, at jeg her har set flere spændende ting. Jeg vil gerne være åben for alle muligheder.«

Artiklen fortsætter efter billedet.

Felix Palm, Sebastian Johnsen og Mustafa Husseini Khan. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Felix Palm, Sebastian Johnsen og Mustafa Husseini Khan, 8. klasse, Store Magleby Skole:

Mustafa: »Jeg synes, at det giver et godt overblik over de mange muligheder, der er. Jeg ved dog godt, hvad jeg vil. Jeg vil gerne have et job, hvor man kan tjene mange penge.«

Felix: »Jeg synes, at det er fedt at få inspiration til, hvad man kan blive. Og det virker bare mere seriøst, at det er rigtige virksomheder, man kan tale med.«

Artiklen fortsætter efter billedet.

Astrid Emilia Vindal Andersen, Amelie Melander Guilbert, Esther Bosmann Smedegaard, Tilde Tarp og Alberte My Osbæck. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Astrid Emilia Vindal Andersen, Amelie Melander Guilbert, Esther Bosmann Smedegaard, Tilde Tarp og Alberte My Osbæck, 8. klasse, Dragør Skole:

Esther: »Det kan give nogle ideer til, hvilke uddannelser man kan vælge. Jeg ved, at jeg gerne vil være politibetjent, men jeg synes stadig, at det er godt at få et indblik i andre muligheder.«

Tilde: »Det er godt at få flere muligheder præsenteret og at høre dem selv forklare, hvad det indebærer at blive det, de arbejder med, og at de kan anbefale, hvilken vej man kan gå.«

Astrid: »Jeg synes, at det er spændende at høre om nogle ting, man ikke selv havde tænkt over, at man kunne blive. Det kan være meget svært at vælge.«

Artiklen fortsætter efter billedet.

Matilde Elmer, Sophia Engzell og Bella Harnek. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Matilde Elmer, Sophia Engzell og Bella Harnek, 8. klasse, Nordstrandskolen:

Matilde: »Jeg synes, at karrieremessen giver ideer, hvis man er i tvivl om, hvad man skal vælge. Og man kan se lidt mere konkret, hvad det er, man bliver uddannet til. Man får også et andet blik på nogle af de ting, man kan blive.«

Sophia: »Jeg synes, at man her får en idé om, hvad de forskellige fag handler om. Jeg er meget i tvivl om, hvad jeg vil uddanne mig til. Men jeg vil da bare gerne finde noget, hvor du er glad, når du tager hjem. Det vil da også være fedt at tjene gode penge, men det vigtigste er at finde noget, man har det sjovt med.«

Bella: »Jeg ved, at jeg gerne vil være psykolog, fordi jeg tror, at jeg er god til at snakke med mennesker. Men jeg vil stadig gerne se på de andre muligheder, der er.«

Artiklen fortsætter efter billedet.

August Schjødt Pedersen, Sebastian Schhjoldager Truedsson og Milo Paw Andersen. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

August Schjødt Pedersen, Sebastian Schhjoldager Truedsson og Milo Paw Andersen, 9. klasse, Nordstrandskolen:

Milo: »Det er spændende at se på de forskellige muligheder. Selvom man måske ikke helt får bestemt, hvad man vil, så får man også udelukket nogle ting.«

Sebastian: »Jeg synes, at man får nogle nye ideer. Og så får man også gode snacks her. Jeg er ret åben overfor, hvad jeg skal være. Men det er sjovt at se nogle af de steder, hvor man ikke vidste, hvor mange forskellige opgaver der ligger i jobbet – for eksempel på et hotel. Så det giver meget at høre noget fra virkeligheden.«

Artiklen fortsætter efter billedet.

Ventilationstekniker Frederik Lykkeberg Meinert. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Frederik Lykkeberg Meinert, ventilationstekniker, HJE Ventilation:

»Vi kommer til at mangle vanvittigt mange håndværkere. Og jeg er selv fra Dragør, og da havde vi ikke sådan en karrieredag, og jeg kendte ikke selv til mulighederne, og hvor spændende det er at arbejde med håndværk. Det er jeg glad for at få muligheden for at fortælle andre unge om. Der er jo rigtig mange, der ikke ved, hvad en ventilationstekniker er, så det prøver jeg jo at udbrede viden om og forklare, at man faktisk kan starte både som VVS’er eller elektriker og så specialisere sig til ventilationstekniker. I det hele taget er der jo rigtig mange muligheder med erhvervsuddannelserne, som de unge ikke kender til. Mange vil også gerne vide, hvad man tjener. Men de virker da interesserede.«

Artiklen fortsætter efter billedet.

Bådebyggerlærling Mathias Pedersen. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen

Mathias Pedersen, bådebyggerlærling hos Dragør Bådværft:

»Vi håber at kunne trække folk til og få dem til at overveje en erhvervsuddannelse, der er lidt anderledes. Som en virksomhed fra Dragør vil vi jo gerne skubbe lidt i den maritime retning. Bådebyggerfaget er ikke noget, der bliver oplyst så meget om, men det er jo et multihåndværk, hvor du kan meget mere forskelligt, end man kan inden for mange andre håndværk. Nogle af de unge virker meget sikre på, hvad de skal, og andre er mere usikre. Vores opgave er at åbne deres øjne for muligheder, de måske ikke havde tænkt på.«

Artiklen fortsætter efter billedet.

Lone Rasmussen, uddannelseskonsulent, June Christiansen, områdeleder, Nikoline Munkebæk, områdeleder, Maria Haagensen, social- og sundhedsassistentelev, og Natasja Rise. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Lone Rasmussen, uddannelseskonsulent, June Christiansen, områdeleder, Nikoline Munkebæk, områdeleder, Maria Haagensen, social- og sundhedsassistentelev, og Natasja Rise, Dragør Kommune:

June: »Mange af de unge ved ikke, at der kommer til at mangle ekstremt mange social- og sundhedsassistenter i fremtiden, og at de er garanteret arbejde, hvis de vælger det. Så den viden vil vi gerne udbrede. Vi fortæller også om, at de jo får løn under uddannelse. Og eleverne hos os kan se, hvor fedt det er at arbejde i Dragør Kommune. De vil som regel gerne fortsætte hos os, når de er færdige. Også selvom de kommer langvejsfra.«

Nikoline: »Jeg håber, at vi kan så et frø i de unge og se, at det er en god mulighed at blive social- og sundhedsassistent eller hjælper. Jeg synes, at vi har nogle rigtig gode elevforløb, og når de unge først er i gang, så kan de se, hvor spændende det er. Men det kan være svært at vide, når man står og skal vælge efter 9. klasse.«