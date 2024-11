Din stemme, Dragørs fremtid

Der er nu ét år til næste kommunalvalg, og i den anledning retter redaktionen et blik frem mod valget i november 2025. Det kan forekomme at være i særdeles god tid. På Dragør Nyt føler vi imidlertid en stærk forpligtelse til at dele sol og vind lige – til så vidt som overhovedet muligt at lade såvel alle synspunkter som relevante emner få plads i spalterne. Og det fortjener god tid.

De næste godt og vel 12 måneder vil vi derfor under temaet »KV 2025« invitere alle borgere i Dragør til at dele tanker, drømme, bekymringer og visioner om kommunens fremtid. Hvad betyder mest for jer i hverdagen? Hvordan kan vi sammen styrke lokalmiljøet og skabe en bedre fremtid for Dragør? Hvad bør politikerne fokusere på nu og i fremtiden?

Kommunens politikere bliver naturligvis også en integreret del af vores valgfokus. Vi har inviteret de i kommunalbestyrelsen siddende partier til at give deres syn på Dragørs kommunalpolitiske »temperatur« netop nu, tre år inde i den gældende periode og med et år til valget. Det resulterer i en række interviews, hvor de får mulighed for at komme med deres visioner for kommunen.

Vi tyvstartede allerede sidste uge, hvor det var borgmester Kenneth Gøtterup, der gav sit besyv med på vegne af De Konservative. I denne uges avis kan man læse betragtningerne fra Flemming Blønd fra Sydamagerlisten.

I 2025 agter Dragør Nyt frem mod valget desuden at invitere alle kommunens borgere til en række valgdebatter. Præcis hvornår og hvordan det vil foregå, vil naturligvis blive meldt ud i god tid lige her i avisen.

I forbindelse med lanceringen af temaet »KV 2025« bringer vi også i denne uge et interview med kommunalekspert Roger Buch, der giver sit perspektiv på, hvorfor kommunalpolitik betyder så meget i vores hverdag.

Som sagt ønsker vi ikke blot at høre fra politikere og eksperter. Vi sætter meget stor pris på at høre fra borgerne, og alle er mere end velkomne til at dele visioner og ønsker for Dragørs fremtid med os. Det kan du gøre ved at skrive til os på kv25@dragoer-nyt.dk

Vi håber på at modtage masser af perspektiver, der nuancerer debatten, bidrag, der skubber samtalen fremad og refleksioner, der inspirerer andre. Vi kan ikke love at trykke dem alle – men vi lover, at alt vil blive læst grundigt og indgå i redaktionens bank af viden om, hvad der rør sig rundt i kommunen – i både tanke og handling.

Kommunalvalget vil også få en fremtrædende placering på vores digitale platforme, ikke mindst på vores hjemmeside dragoer-nyt.dk

Lad os sammen skabe et forum, hvor synspunkter kan deles og brydes med målet om at gøre Dragør endnu bedre for alle – i god tid, ro og mag inden valgdagen om et år. Den traditionelle valgkamp skal tids nok komme.

Med venlig hilsen

Henrik Askø Stark

Chefredaktør

Dragør Nyt