I politiets fodspor 

Ove Kryger underholder medlemmer af borgerforeningen med beretninger fra livet i politikorpset. Foto: Torben Stender.

Medlemmerne af Dragør Borgerforening fik mandag den 4. november en uforglemmelig aften, da Ove Kryger tog dem med på en rejse gennem politiets historie og hans liv som betjent.

»Gennem humor og dramatiske anekdoter belyste han en tid, hvor politiets arbejde både var anderledes og mere farverigt, end man ser i dag,« lyder det fra Per Larsson i en e-mail fra Dragør Borgerforening til Dragør Nyt.

Inden Ove Kryger søgte ind hos politiet, arbejdede han som smed. Nysgerrighed førte ham mod politiet, hvor han begyndte med fodpatruljer på Amagerbrogade, der er under Station 4.

Med på patruljen havde Ove Kryger sin ældre kollega Hansen, som måtte samles op undervejs. Hansen havde for vane at holde pause ved et lokalt Tuborg-depot.

Den tidlige del af Ove Kryger karriere i politiet blev således præget af en hverdag med en sammenblanding af disciplin og humor, der også omhandlede den daglige kontrol med byens handlende og gadebilledet, skriver Per Larsson til Dragør Nyt.

Når Ove Kryger passerede arbejdet fra KTAS – datidens televirksomhed – sikrede han sig, at de havde de rette tilladelser til at grave i gaderne. Manglende tilladelser resulterede i, at de blev sendt til stationen for at få papirerne i orden.

Med sin humoristiske tilgang var det tydeligt, at Ove Kryger både var grundig og ikke bange for at tage småtingene alvorligt, oplyser Per Larsson.

Dødemanden

Efterhånden steg Ove Kryger i graderne og fik til opgave som det, han selv kaldte dødemand. Det indebar, at han skulle fastslå dødsårsager for personer, der blev bragt til Retsmedicinsk Institut.

I et særligt makabert og mindeværdigt tilfælde troede han, at en druknet person blinkede til ham. Han råbte op, men opdagede hurtigt, at det blot var en måge, der havde gnavet i øjenhulen, hvilket fik det til at se ud, som om den døde blinkede.

Ove Krygers fortælling strakte sig fra hverdagens opgaver til mere alvorlige sager, som da han blev sendt ud for at efterforske et skuddrama på Amager Hospital.

Som dødemand oplevede Ove Kryger en dag at blive kaldt til Amager Hospital, hvor en ambulance var på vej med en død person. Det gik hurtigt op for ham, at det var en betjent, som var skudt. I løbet af kort tid kom yderligere tre betjente ind – alle skudt flere gange. Det var i 1965, hvor Palle Sørensen med koldt blod skød og dræbte fire unge betjente.

Drabene fik politiet til at ændre procedure, så de derefter er bevæbnet og stopper biler bagfra, så man er klar til at forsvare sig.

Undercover og Rejseholdet

I 1972 blev Ove Kryger en del af Politiets Rejsehold, hvor han blev udsendt til opklaringsopgaver rundt om i landet.

»Og her var Ove næsten ikke til at stoppe. Han rystede den ene fortælling af efter den anden,« beretter Per Larsson.

Ove Kryger blev rekrutteret af PET, der sendte han undercover. I rollen som »Robert«, en ung geologistuderende, blev han sendt til Aalborg for at infiltrere narkomiljøet.

Rejseholdet, som var en central enhed for opklaring af store og komplekse sager, blev nedlagt i 2002.