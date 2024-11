Er der behov for Dragør Industriby?  

Borgerne har nu i otte måneder efterspurgt en behovsanalyse, der skal klarlægge, om der er et behov for megaprojektet på Dragør Nord eller ej.

Tavst flertal

Kenneth Gøtterup (C) har samlet et flertal af projektmagere omkring sig bestående af Det Konservative Folkeparti, Moderaterne, Socialdemokratiet og Venstre.

Alt imens politikerne i månedsvis taler om at sætte hjørneflag og virksomheders placering i vejledende miljøklasser, har borgerne blikket rettet mod det basale: om der eksisterer et behov for projektet.

Borgmesterens flertal er stadigvæk ikke interesseret i at få udfærdiget en »behovsanalyse« og en »business case«, hvilket tydeligt fremgår af politikernes larmende tavshed, når borgerne spørger ind til de to analyser.

Inden politikerne søsatte projektet, har de og kommunens administration vel på behørig vis undersøgt, om der overhovedet er et dokumenteret behov for at etablere et kæmpestort industriområde mellem Ryvej, A.P. Møllers Allé og Nordre Dragørvej.

Men hvorfor vil projektmagerne ikke svare borgerne? Hvad er det værste, der kan ske?

Måske er borgmesteren bange for, at vi ender i samme situation, som med det lokalpolitiske fatamorganaprojekt »Copenhagen White Water Park«, hvor borgerne efter grundige undersøgelser kunne konstatere, at kejseren slet ikke havde klæder på.

Når de folkevalgte ikke vil svare folket, så er der ganske enkelt noget galt med demokratiet i Dragør.

Borgerunddragelse

Vi er alle bekymrede for forøgelsen af personbiler, kassevogne, lastbiler og fly, som Dragør Industriby utvivlsomt vil medføre. Men det er praktisk talt umuligt at vinde ørenlyd hos politikerne, der stædigt holder fast i, at der næsten ikke kommer nogen tung trafik i forbindelse med det planlagte megaprojekt.

Det virker mildest talt dybt useriøst, at projektmagerne forsøger at placere et 170.000 kvadratmeter stort erhvervs- og industriområde klos op ad naboer – uden at kunne dokumentere et egentligt behov – og samtidig påstår, at trafikforøgelsen vil være »begrænset«. Det er helt og aldeles selvmodsigende, da Dragør Industriby per definition er et omfangsrigt, miljøbelastende og trafikforøgende projekt.

I lighed med borgerne efterlyser liste T og Sydamagerlisten også behovsanalysen, men lokallisterne bliver fortløbende trynet og udskammet af borgmesterens flertal i byrådssalen.

Manglen på professionel sagsbehandling og konstruktiv dialog falder fuldstændig i tråd med den sædvanlige borgerunddragelse, som de landsdækkende partier Det Konservative Folkeparti, Moderaterne, Socialdemokratiet og Venstre er blevet garanter for i Dragør Kommune.

Vi har oplevet det så mange gange før, og nu sker det igen. Borgmesterens flertal kan ikke redegøre for deres eget megaprojekt, og derfor benyttes spin og political smartness til at lukke munden på alle, der vover at stille spørgsmålstegn ved, om det upopulære erhvervs- og industrieventyr på grænsen til lufthavnen har sin berettigelse i vores lille by.

Politikernes utroværdige narrativ om, at projektet er grønt, bæredygtigt, miljørigtigt og tillige til glæde og gavn for lokalsamfundet, står i skærende kontrast til den markante og vedvarende borgermodstand imod projektet.

Flere bekymrede grundejerforeninger har nu bedt om møde med kommunen angående industribyen, da de naturligvis ikke ønsker at være naboer til yderlige trafik, støj og luftforurening.

Svar efterlyses

Vi bør få nogle svar på disken nu. Man kan ikke holde borgerne hen med indholdsløs sniksnak længere.

Ingen kan forsvare, at borgmesterens flertal »føler« og »prøver« sig frem for skatteborgernes regning – det er på alle parametre uansvarligt og skødesløst, at det politiske prestigeprojekt sagsbehandles for vidt åben kommunekasse på ubestemt tid.

Alle borgere har ret til at se dokumentation for, om der er et behov for Dragør Industriby eller ej.

Hvornår ser vi den længe ventede behovsanalyse, og hvornår ser vi den efterlyste business case?

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune