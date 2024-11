Kommunen kan overtage diget på Nordstranden

Diget på Nordstranden er ved at blive repareret. Foto: Torben Stender.

Der er intet lovmæssigt i vejen for, at Dragør Kommune kan overtage Nordstrandsdiget. Det viser en redegørelse, som Codex Advokater har foretaget for kommunen.

Diget blev beskadiget under stormfloden i oktober sidste år, og det er netop ved at blive sat i stand for et millionbeløb. Den regning – og fremtidige regninger – kommer skatteborgerne sandsynligvis til at overtage, hvis kommunalbestyrelsens forhandlinger med ejerne i det private digelag fører til en overtagelse.

Vurderingen peger på, at det er muligt for kommunen at overtage diget, idet det forventes, at diget helt eller delvist skal indgå i den fremtidige kystbeskyttelse af kommunen.

Hvis kommunen overtager diget, betyder det sandsynligvis, at der følger en millionregning med til skatteborgerne. I dag er det sådan, at Dragør Kommune skal betale 25 procent af vedligeholdelsen, mens kommunen ved en overtagelse skal betale hele regningen.

Den nuværende restaurering står til omkring to millioner kroner – dertil kommer en forhøjelse af diget, der lider under flere års manglende vedligehold, og nogle steder er 20 centimeter lavere, end digelagets vedtægter siger, at det skal være.

Kystbeskyttelsesloven, der blandt andet sætter rammerne for udgifterne til diger, opererer med et nytteprincip, der siger, at de ejendomme, der har gavn af et dige, skal betale for det. I dette tilfælde er det de omkring 200 ejendomme på Nordstranden, der er med i digelaget. Kommunen er en af de grundejere og betaler i dag 25 procent, mens resten fordeles på digelagets medlemmer.

Skal kommunen overtage diget – og udgifterne – skal der være en saglig begrundelse, så man ikke blot overtager vedligeholdelsen, men også giver kommunens øvrige borgere en fordel. Ifølge redegørelsen findes den begrundelse dels i, at diget fremover skal indgå helt eller delvist i den samlede kystbeskyttelse i Dragør Kommune, og dels, at det har rekreative værdier.

Et enigt Klima-, By- og Erhvervsudvalg har på sit seneste møde godkendt en hensigtserklæring om at overtage diget. Det skal formelt godkendes i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, før forhandlinger med digelaget skal sætte rammerne for overtagelsen – eller lægge planen i graven.

Ifølge udvalgsformand Helle Barth fra Venstre er det digelaget, som har henvendt sig til kommunen om en overtagelse af diget.

»Bestyrelsen kunne se nogle kommende udfordringer, blandt andet i forhold til finansiering af reparationen,« siger Helle Barth, der også er politisk udpeget repræsentant i Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag.

Da laget henvendte sig til kommunen i marts med forslaget, var hun stærkt afvisende over for et ønske om, at kommunen skulle overtage reparationerne af det private dige, men nu har hun med sit udvalg blåstemplet, at der kan forhandles om overtagelse.

»Med den lokalpolitiske kasket er der god fornuft i, at vi kun har kommunale diger,« siger hun.

»Det har taget længere tid at for repareret digerne, end vi regnede med, og det kræver en anden kompetence end den, der nødvendigvis kan findes i bestyrelsen.«