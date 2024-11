Meditativ koncert for de mindste

Koncerten er bundet sammen af et eventyr om en lille stjerne, der pludselig en dag ikke føler, at hun skinner lige så kraftigt som de andre stjerner på himlen. Foto: TorbenStender.

Lørdag den 9. november bød LørdagsLyd i Dragør Kirke på en rolig og sanselig koncertoplevelse med sanger og musiker Julie Ben Semmane. Den lille stjerne er en meditativ og rolig koncert for børn i alderen 5 til 11 år.

Koncerten gav børnene et pusterum fra hverdagens sanseindtryk, hvor de kunne lukke øjnene, tage en dyb indånding og lade sig føre ind i et afslappende univers. Med sin stemme, trommer og naturinstrumenter skabte Julie en meditativ lydrejse under en stjernehimmel, hvor børnene lå på tæpper og blev taget med på et roligt eventyr.

LørdagsLyd går nu på juleferie og vender tilbage lørdag den 18. januar 2025.