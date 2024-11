Spilleregler for den gamle bydels fremtid bliver justeret

I den gamle bydel er der mange historiske detaljer, der er værd at bevare. Arkivfoto: Torben Stender.

Når turister myldrer til Dragør, er den gamle bydel et af de store trækplastre.

At de smalle gader og stræder står så sammenhængende, skyldes en bevarende lokalplan, der i årtier har sat stramme rammer for, hvad der må ændres på de enkelte bygninger.

Men verden forandrer sig løbende, og Lokalplan 25, der styrer bydelens udvikling, skal nu have en overhaling. Arbejdet med omskrivning, tilføjelser og slettepen begynder inden årsskiftet.

I 2021 blev der taget en kommunal beslutning om at begrænse antallet af dispensationer i bydelen, fordi der ifølge forvaltningen var »en stor byggeaktivitet i bydelen og oplevelsen af, at der blev givet mange dispensationer i strid med lokalplanens intentioner og bevarende formål,« som det hedder i en orientering fra forvaltningen til det kommunale Klima-, By- og Erhvervsudvalg. I orienteringen hedder det desuden, at:

»Der er også opstået nye behov og ønsker, der ikke er taget stilling til i planen, for eksempel ønsker om varmepumper, elladestandere, træterrasser og drivhuse. Der er desuden fremkommet nye typer af bygningsmaterialer og vinduestyper. Der er derudover også bestemmelser, som er svære at administrere efter, eller som ikke kan håndhæves.«

Dragør Bevaringsnævn, Beboerforeningen for Dragør Gamle By og øvrige foreninger og borgerne vil i foråret blive inviteret til et borgermøde, hvor man kan komme med ideer og kommentarer. Lokalplansforslaget skal desuden igennem de vanlige høringsprocesser, hedder det i den kommunale gennemgang af sagen.