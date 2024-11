Voldsomt uheld: Bil smadrede ind i Føtex

Bilens kørte ind gennem et vinduesparti ved trappenedgangen i Føtex på Magleby Torv. Foto: Tim Panduro

Politi, brandbiler og ambulancer myldrede fredag aften ved Magleby Torv, efter at en grå Toyota Yaris kom alvorligt på afveje ved Føtex’ varehus.



Politi, brandvæsen og ambulancer mødte op. Foto: Tim Panduro

Toyotaen, der ifølge Dragør Nyts oplysninger blev ført af en yngre mand, kørte ind gennem et glasparti på butikken, efter at den havde krydset et lille græsareal i svinget mellem Hartkornsvej og Magleby Torv. Bilen havnede delvist inde i butikken ved trappeområdet, der fører ned til parkeringskælderen. Lykkeligvis var der ingen mennesker i området, så hverken personale eller kunder er kommet noget til, ligesom bilisten tilsyneladende også er sluppet uden større skader. De tilkaldte ambulancer kunne relativt hurtigt forlade ulykkesstedet igen.



Bilen, der måtte trækkes ud af butikken, har voldsomme skader.

Politiet tjekker den forulykkede bil. Foto: Tim Panduro

Glaspartiet ud mod Magleby Torv er blevet knust, og vil i løbet af aftenen eller natten blive midlertidigt afdækket.



Foto: Tim Panduro

Foto: Tim Panduro

Foto: Tim Panduro

Foto: Tim Panduro

Foto: Tim Panduro

Foto: Tim Panduro

Foto: Tim Panduro