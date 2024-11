»Det er sindssygt hårdt« – Mette skifter fitnesscentret ud med villavejen

I al slags vejr trækker Mette Just Elkjær i træningstøjet og laver udendørs træning på villavejen. Foto: Freja Bundvad.

Mette Just Elkjær er faldet i snak med en hundelufter ude foran sit hus. Hunden får et klap, og hundelufteren får besked på at hilse hjemme. Luften er novemberkold, og mørket er faldet på for enden af Parkvej i Søvang.

Mette Just Elkjærs ansigt bliver oplyst af to cykellygter.

»Så! De begynder allerede at komme,« udbryder hun, idet to kvinder parkerer cyklerne og slutter sig til hende.

De næste ti minutter kommer flere og flere til. Cyklende, gående – og en enkelt bliver sat af i bil i sidste øjeblik. Mette Just Elkjær byder dem alle velkommen med et knus. Da klokken nærmer sig 19.30, har op mod 20 kvinder samlet sig på Parkvej.

Ugens villavejstræning kan begynde.

Holdet voksede

I mange år har Mette Just Elkjær arbejdet som fitnessinstruktør ved siden af sit fuldtidsjob. Men for to år siden begyndte det at knibe med at passe det ind i en travl hverdag med tre børn og et job som bæredygtighedsdirektør.

»Jeg skulle være i fitnesscenteret, omkring en halv time inden holdet startede, træne en time og også blive der bagefter. Når man bor i Søvang, er der lang transporttid til det meste, og jeg kom hurtigt til at bruge over to timer på at træne i en time,« fortæller hun.

Hun var på barsel, da hun besluttede sig for at skifte fitnesscenteret ud med villavejen. Her satte hun træningsudstyr op og planlagde 45 minutters træning.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Øvelserne giver sved på panden. Foto: Freja Bundvad.

»I starten var det kun for min mødregruppe. Men lige så stille kom der flere og flere med, og nu er vi mellem 15 og 20 hver uge,« siger hun.

Holdet træner en gang om ugen for enden af Parkvej. Det er altid 45 minutter, og det er altid udendørs – i alt slags vejr.

»Sidste år var der tre, der dukkede op, selvom det var snestorm. Jeg kunne næsten ikke tro mine egne øjne, da de kom gående,« griner Mette Just Elkjær.

Cirkeltræning

På villavejen er en stepbænk, skamler, vægte og andet træningsudstyr sat op i en stor cirkel. Efter en kort opvarmning fordeler kvinderne sig ud på de forskellige stationer, og Mette Just Elkjær gennemgår hver øvelse i cirklen.

»Her laver I dips, enten med strakte eller bøjede ben. Efter 45 sekunder bytter I med jeres makker, der laver bicep curls herovre,« lyder det blandt andet.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Deltagerne arbejder koncentreret på hver sin station. Foto: Freja Bundvad.

De næste tre kvarter bliver alle muskelgrupper trænet i skæret fra gadelamperne. Den småsnak, der er imellem øvelserne i starten, ophører i takt med, at pulsen stiger.

»Det er sindssygt hårdt,« er der en, der udbryder.

Mette Just Elkjær er alle steder samtidig. Hun er rundt ved de forskellige stationer, mens hun holder styr på tiden og også selv træner med.

»De sidste tre minutter giver I alt, hvad I har. Kom så!« råber hun.

Særligt sammenhold

Villavejstræningen beviser, at man ikke behøver særlig meget for at skabe et fitnesshold. Udstyret er doneret af Mette Just Elkjær selv, og træningen er uforpligtende og gratis. Mette Just Elkjær driver holdet af lyst, og det skaber et særligt sammenhold.

»Der er jo ingen, der er forpligtede økonomisk eller gennem tilmelding. Alle er velkomne, og vi gør det, fordi vi har valgt det til. Det giver en megagod energi,« fortæller instruktøren.

Det tager under to minutter for holdet at pakke udstyret væk efter træningen. Efter yderligere to minutter er de fleste allerede på vej hjem på cyklerne, og Parkvej ligger igen stille hen i mørket.