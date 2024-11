Økonomi eller støtte til sårbare børn?

I et langt interview i sidste uges nummer af Dragør Nyt fortalte borgmesteren en del om økonomistyring (læs interviewet her, red.). Artiklen er – utilsigtet – tillige en replik til borgeren Hans Ancher Kofoeds spørgsmål i Dragør Nyt ugen før. Hans Ancher Kofoed skrev:

»Som borgmester står du i spidsen for, hvad der gennemføres – og ikke mindst i hvilken ånd det gennemføres.«

For ånden lige nu er, at økonomistyring er det vigtigste og kommer før alt andet. Borgmesteren vil ifølge artiklen »gå langt« for ro om budgettet, og han er allerede gået langt, for hans tilgang med den såkaldte firetrinsraket har fået konsekvenser.

Lad os til en start slå fast, at tæt økonomiopfølgning i Dragør Kommune er vigtig. Og slå fast, at kommunekassen i øjeblikket er fyldt op til randen.

Månedsopfølgning på økonomien

På det seneste kommunalbestyrelsesmøde viste månedsopfølgningen, at kommunens likviditetsopbygning fortsætter med at stige frem til årsskiftet. Der er tale om en kraftig stigning. Da vi gik ud af sommeren den 31. august, lå 365-dages gennemsnitslikviditeten på cirka 125 millioner kroner, og vi kan fortælle, at likviditeten en måned senere var steget yderligere fem millioner kroner til cirka 130 millioner kroner.

Når et 365-dages gennemsnit stiger med fem millioner kroner på en måned, svarer det til, at der årligt er omkring 60 millioner kroner mere på vej ind i kassen. Med andre ord – borgmesteren er ved at fylde kommunens pengekasse op, og når han i sidste uge fortæller, at han hellere ser 80 millioner kroner i kassen end den politiske målsætning på 50 millioner kroner, så er virkeligheden markant bedre.

Artiklen fortsætter efter grafen.

Grafen viser kommunens kassebeholdning. Illustration: Liste T.

Alt er ikke godt

Det er også borgmesteren mål, fremgår det af Dragør Nyt i sidste uge. Han vil have en væsentlig større kassebeholdning end den, som kommunalbestyrelsen har besluttet.

Er alt så ikke godt? Nej – desværre.

Ældreplejen under nedsmeltning

Vi ser i denne tid et plejehjem under nedsmeltning og en hjemmepleje under alt for hård tidsstyring. Det seneste er, at personalet skal opgøre alle opgaver i minutter.

Det er efter vores mening den helt forkerte måde at drive ældreplejen på – og vil næppe løse vores udfordringer med at rekruttere og fastholde et dygtigt personale. Det rigide fokus på økonomistyring kan skabe endnu større problemer for både Enggården og hjemmeplejen.

»Ansvaret er tydeligt, og en af dine vigtigste kompetencer som leder er at overholde dit budget,« siger borgmesteren i interviewet.

Dagtilbuddene er også ramt

Ja, selvfølgelig, men når dagtilbudslederne her sent på året får et brev fra forvaltningen om, at halvdelen af det samlede udmeldte støttebeløb skal skæres væk, fordi der er sket en regnefejl, er det ikke dagtilbudslederne, der ikke har overholdt budgettet. Det er firetrinsraketten, der rammer dem. De arver en »gæld«, de ikke har haft indflydelse på. Tilmed handler regnefejlen om forkert udbetaling af midler til støtte til sårbare børn i institutionerne. Det er her, kæden hopper af for os.

Skoler og sfo’er

Og et sidste eksempel: Skoler og sfo’er, som alle er gode til at overholde deres egne budgetter, er ikke kun underlagt firetrinsraketten, men også Dragør-modellen, der har den konsekvens, at øgede udgifter til børn, der har brug for specialtilbud, skal findes inden for skole- og sfo-området.

Det har fra 2022 til 2024 betydet, at seks færre børn har fået et særligt tilbud, og at der er færre penge til støtte ude på skolerne og i sfo’erne.

Hvad er læren?

Læren er, at borgmesterens ånd har sat sig på vores stakkels ansatte, som ikke tør melde budgetoverskridelser ind i systemet.

Når han i interviewet argumenterer for, at ledernes ansvar er vigtigt – »for når kassen er tom, skal vi ud og sænke servicen« – så er det en sandhed med store modifikationer.

Borgmesteren har opfundet en økonomiopfølgningsmodel, der sænker servicen på områder, hvor det er kontraproduktivt, og som på kort sigt rammer sårbare børn og ældre – og som på længere sigt skræmmer alle vores dygtige medarbejdere væk.

Med venlig hilsen

Peter Læssøe

Medlem af kommunalbestyrelsen for liste T