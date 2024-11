Udvalg vil ikke anbefale erhvervsstrategi

Udkastene til en erhvervsstrategi for Dragør Kommune har ført en omtumlet tilværelse – og i den forgangne uge blev der tilføjet endnu et afsnit til sagaen om strategien, der har været på tegnebrættet siden sommeren 2022.



I sidste uge valgte Klima-, By- og Erhvervsudvalget at sende forslaget til erhvervsstrategien videre i det politiske system uden at komme med anbefalinger om en vedtagelse.

Før det havde udvalget haft en måneds ekstra betænkningstid – for mødet i oktober valgte udvalget at udsætte sin beslutning til novembermødet. Forvaltningen har desuden udarbejdet en række indsatser, som den har indstillet skal indarbejdes i strategien. Også de bliver sendt videre uden anbefaling.

Udvalget sætter dog et lille fingeraftryk på materialet – det anbefales nemlig, at et punkt om havnen får skiftet ordet »iværksættere« ud med »virksomheder« i et afsnit, der nævner, at »havnen skal huse bæredygtige iværksættere inden for fødevarer og så videre«.



Udvalgsformand Helle Barth erkender, at det er lidt usædvanligt, at sagen sendes videre uden en blåstempling fra udvalget.

Erhvervsudviklingen på Dragør Havn er et af diskussionsområderne i strategien. Arkivfoto: Thomas Mose.

»Det er en stor og vigtig sag, og vi har brug for al den tid, vi kan få, for at behandle den ordentligt – også i respekt for det store arbejde, der ligger fra visionsgruppen og forvaltningen,« siger hun.

Hun fortæller, at sagen skal diskuteres i konstitueringsgruppen, der udgør flertallet i byrådssalen og består af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Moderaterne og Socialdemokratiet.

»Vi skal se hinanden dybt i øjnene, for der er virkelig meget, vi skal forholde os til. Vi skal også forholde os til, om vi er enige i forvaltningens prioriteringer. Vi er nødt til at give det en ordentlig intern drøftelse. Men vi bliver klar til kommunalbestyrelsen.«

Som formand for udvalget må hun ikke beskrive de diskussioner, der har været i udvalget. Men som repræsentant for Venstres byrådsgruppe ridser hun sin egen og partiets holdning op.

»Vi havde gerne set, at strategierne var strammere formuleret og mere konkrete, men sådan er det ofte med strategier og politikker. Vi kan se, at vi godt kan arbejde med det, der ligger, og der ligger et kæmpe arbejde bag,« siger hun.

»Visionsgruppen er kommet med noget andet end det, jeg selv havde forventet, men derfor skal vi ikke hælde det ned ad brættet. Det er en fare ved at være lokalpolitiker, at man nogle gange tror, at man er udstyret med de vises sten, og det er vi ikke nødvendigvis,« siger hun og peger på, at processen fra nu bliver lidt usædvanlig.

»Vi plejer ikke at sagsbehandle på kommunalbestyrelsesmøderne, så det bliver spændende.«