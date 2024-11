Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og Moderaterne blev ved forrige budgetforhandling enige om at afsætte tre en halv million kroner til at ombygge Børnehuset Sølyst i Søvang.

Pengene er altså allerede afsat, men nu har partierne netop genbekræftet, at de vil fortsætte ombygningen trods det faldende børnetal. Det skete på det seneste møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

Beslutningen skal have flertal på næste møde i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, før den er endelig.

Børnehuset Sølyst skal ombygges og renoveres næste år. Arkivfoto: Thomas Mose.

Formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Henrik Kjærsvold-Niclasen, mener, at det handler om at fremtidssikre Dragørs daginstitutioner, og at ombygning og renovering af Sølyst derfor er en god idé. Også selvom det samlede børnetal i Dragør stadig er faldende, og årsnormeringen for Sølyst i 2025 lyder på to færre børn end sidste år, så de normeres til 56 børnehavebørn og 26 vuggestuebørn.

»Det er en slidt bygning, der har brug for en renovering og en opdatering. Og Søvang er en af de områder, hvor vi ser vækst i børnefamilier, selvom der er et fald totalt. Da vi undersøgte det i 2023, var der 40 børnefamilier, der hver morgen kørte til Dragør for at få passet børn,« siger han.

Da kommunens tilgang til det faldende børnetal er at bevare og passe på alle de eksisterende institutioner, fordi børnetallet hurtigt kan vende igen, er han – og de andre partier bag budgetaftalen – altså ikke i tvivl om, at pengene er godt givet ud.

De tre en halv million kroner kommer blandt andet til at blive brugt på at ombygge det gamle klubhus, der ligger ved siden af Børnehuset Sølyst, og på den måde vil Sølyst få flere toiletfaciliteter, bedre og større køkkenfaciliteter og generelt gentænkt rummene, så de passer til børnehave- og vuggestuebørn frem for klubbørn.

Alt arbejdet er planlagt til 2025, og herefter vil Børnehuset Sølyst have plads til 66 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn.