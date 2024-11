Skovrejsning i Dragør

Jeg forstår, at byrådet nu arbejder for, at de åbne, enkelte landskaber nu skal ændres til statsskove i Dragør – på trods af den vedtagne kommuneplan og perspektivplan, som begge henført i eufori beskrev Dragørs åbne vidder.

Knap et år efter vil man nu afgive arealer til statsskovvæsenet, som vil ændre mere end 40 års kommuneplaner. Kan man på kommunens hjemmeside lave et link eller en legal fortegnelse over de ændringer, som en skovrejsning vil medføre for borgerne generelt og for naboerne specifikt?

En skov, stor eller lille, betyder, at grundejere bliver begrænset i deres hidtidige rettigheder. Som det eksempelvis nævnes: »For at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv er der en skovbyggelinje på 300 meter fra skoven.«

Vil det betyde, at der kan forventes erstatningskrav fra grundejere? Jeg vil anmode om, at kommunen præsenterer borgerne for de juridiske aspekter ved skovrejsninger.

Skovplantningen ved Ndr. Dragørvej kan også ændre vilkårene for en lille del af det påtænkte erhvervsområde, som er på bedding.

Miljøstyrelsen kan give dispensation for skovgrænsen på 300 meter, ned til 30 meter. Men hvor sikkert er det, at de vil gøre det?

Også brugen af skoven virker lidt diffus set fra sidelinjen. Skal det være en fredsskov, hvor alt vokser frit helt uden pasning?

Ser man ønskerne ved mødet forleden, vil skoven nærmest blive et aktivitetscenter med gangstier, ridestier, mountainbikeruter, sheltere, bålhytter, legepladser med klatretræer. Og skal børnehavebørnene dertil måske have et toilet? Hvem ved? Der vil godt nok ikke være megen biodiversitet tilbage, så fugle, vilde dyr og insekter kan udvikle sig i fred og ro.

Denne anmodning må ikke ses som en generel afvisning af skovrejsning, men som et ønske om, at borgerne informeres om vilkår, inden en beslutning træffes.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør