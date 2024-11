Spejderhytte og skaterbane rykker op i køen

Der skal laves forslag til en lokalplan for et hytteprojekt, der skal erstatte den nuværende spejderhytte på Engvej.

En ny spejderhytte på Engvej og en kommende skaterbane på havnen skal prioriteres højest, når Dragør Kommunes forvaltning skal i gang med at strikke lokalplanforslag sammen.

Det skal det i hvert fald, hvis det står til et enigt Klima-, By og Erhvervsudvalg, der på sit seneste møde har anbefalet kommunalbestyrelsen at prioritere de to byggerier højere end planlægningen af en lokalplan for Krudthus 2. Krudthuset er en fredet bygning på Bachersmindevej for enden af Møllevej.

Spejderhytten har været længe undervejs, mens skaterbanen er et lidt nyere projekt. Begge projekter er delvist fondsstøttede, og midlerne til den slags projekter er i nogle tilfælde klausulerede, så de skal bruges inden for en tidsramme.

En opgørelse fra kommunens forvaltning viser, at lokalplansforslagene kan sættes i gang lige efter årsskiftet.