Unge: Vi vil selv bestemme over sidste skoledag

15-årige i Dragør drikker meget mere end landsgennemsnittet. Det påvirker hjernens og kroppens udvikling negativt at drikke alkohol som teenager. En uhensigtsmæssig tradition, hvor 9. klasserne cykler rundt til elevernes forældre og får serveret alkohol på ruten sidste skoledag, skal brydes. Disse tre sætninger er blevet sagt og skrevet mange gange i de seneste måneder: af kommunalbestyrelsesmedlemmer, af mange forældre og af kommunens SSP-konsulent.

Men de unge lader til at være modstandere. Selvom en rundspørge, som UngDragør har sendt ud til alle 9. og 10. klasser i Dragør. viste, at 40 procent af de unge ikke mener, at alkohol er vigtigt sidste skoledag, er de resterende 60 procent stærkt utilfredse med udsigten til en alkoholfri sidste skoledag.

Dette kom blandt andet frem på den netop overståede demokratidag, og det er også en af de mærkesager, som det fælles elevråd i kommunen – FEDK – har sat sig for at arbejde for. Det gjorde eleverne rede for på det opstartskursus i FEDK, som Dragør Kommune og Danske Skoleelever netop har afholdt for dem.

Den nyvalgte formand, Alfred Anhøj Soelberg fra Store Magleby Skole, og næstformanden, Emil Bo Grønlund Christensen fra Dragør Skole, vil udover at sætte fokus på unges trivsel og nikotinprodukter have alkohol og unge på dagsordenen. FEDK er nemlig uenig i den politiske beslutning om en alkoholfri afslutning på grundskolen og »ønsker at blive inddraget i processen«.

Rundspørge: Unge er utilfredse

Da Dragør Nyt lavede en lille – og selvfølgelig ikke statistisk repræsentativ – rundspørge til en række 9. klasseselever i byen, var svaret entydigt. Både de unge, der drikker, og de, der ikke gør, synes ikke, at kommunen skal blande sig i sidste skoledag.

»Vi er mange unge, der er frustrerede over den misinformation, der er. Der er ingen, der rigtigt kan fortælle os, hvem der har taget beslutningen om en alkoholfri skoledag. Vi vil bare gerne høre sandheden, og så vil vi gerne have haft mulighed for at være med i beslutningen. Jeg synes, at det er en alt for hurtig beslutning, der er blevet taget. I stedet burde man have lagt en plan for en langsom overgang og for, hvordan man eventuelt kunne skære ned på alkoholen,« lyder det fra Julius Rybner Hansen fra Store Magleby Skole.

Julius Rybner Hansen og Emilie Maltov Jungsted går i 9. klasse på Store Magleby Skole. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Kammeraten Emilie Maltov Jungsted føler også, at beslutningen er taget hen over hovedet på de unge.

»Jeg synes generelt ikke, at det skal være kommunen, der bestemmer, om vi skal drikke alkohol. Det er et privat anliggende. Det må være forældrene og dig selv, der sætter grænserne. Jeg tror også bare, at det betyder, at når de sætter grænser, så finder vi et andet sted at drikke,« siger hun.

Julius Rybner Hansen er helt enig i dette og mener, at man kan sammenligne det med fredagsslik.

»Lysten til at drikke bliver højere, jo mere man får at vide, at man ikke må. Sådan er det bare. Du kan sammenligne det med fredagsslik. Når du er lille og kun må få slik om fredagen, så gør du alt for at få fat på slik hele tiden. Når du bliver større og får at vide, at du selv må styre det, så er det slet ikke så spændende med slik,« konstaterer han.

Ingen bliver holdt udenfor

De tre kammerater fra Dragør Skole, Alexander Aagren, Otto Jørgensen og Daniel Kallesøe, synes heller ikke, at processen om at indføre alkoholfri sidste skoledag har været god.

Der er ingen af de tre, der drikker alkohol, men de forklarer, at det ikke betyder, at de bliver ekskluderet fra fester eller fællesskab. Derfor mener de også, at dem, der har lyst til at drikke alkohol sidste skoledag, skal have lov.

»Jeg drikker ikke selv. Men jeg synes, at det kan tage noget fra sidste skoledag. For det kan betyde, at dem, der synes, at der skal være alkohol for at det er sjovt, måske får en dårlig dag. Så synes jeg, at det var bedre, at de selv kunne have lov til at bestemme. Jeg har aldrig prøvet, at jeg ikke blev inviteret til noget, fordi jeg ikke drikker alkohol. Jeg synes, at de fleste accepterer, at man ikke drikker. Jeg synes også, at de voksne har forklaret det lidt sjovt. Jeg forstår ikke helt, hvem der har taget beslutningen, og om beslutningen er taget. I hvert fald synes jeg, at de unge bør være inddraget – især, fordi der jo har været en særlig tradition om sidste skoledag i mange år,« siger Daniel Kallesøe.

Alexander Aagren, Otto Jørgensen og Daniel Kallesøe går i 9. klasse på Dragør Skole. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Otto Jørgensen har heller aldrig følt sig ekskluderet, selvom han ikke drikker alkohol. Derfor mener han, at det er at gå for vidt at lave så strikse regler for sidste skoledag.

»Jeg synes, at det er noget, man selv skal have lov til at bestemme. Jeg synes, at de voksne gør det til et for stort problem,« siger han.

»Fordi jeg ikke drikker, ville alkoholfri sidste skoledag personligt ikke gøre noget for mig,« er Alexander Aagren den eneste, der tilføjer.

Det er vores dag

Mie Egelund og Caroline Willer fra Nordstrandskolen har med egne ord »meget skarpe holdninger« til de udmeldinger fra politikere og UngDragør, der lyder på, at man vil have en alkoholfri sidste skoledag for 9. klasserne.

»Jeg synes bare, at de skal give os lov til at arrangere vores egen sidste skoledag. Det er vores dag. Vi har bare fået kastet den her beslutning i hovedet. Jeg synes, at det er ærgerligt, når man har haft en fast tradition. Og mange kan jo købe alkohol allerede, fordi de er 16. Jeg synes ikke, at det er noget, kommunen skal blande sig i,« siger Mie Egelund og understreger, at det ville være et problem, hvis alkohol til festen betyder, at dem, der ikke drikker, bliver holdt udenfor. Men det har hun aldrig oplevet. De, der drikker, og de, der ikke gør, er lige gode festvenner og venner i det hele taget.

Det mener Caroline Willer også.

»De voksne snakker om, at der er gruppepres for at drikke. Men det har jeg aldrig oplevet. Alle bliver altid inviteret, uanset om de drikker eller ej. Jeg synes, at det virker forkert bare at cutte alkohol fuldstændigt til sidste skoledag. Så synes jeg hellere, at man skulle lave nogle rammer for, hvor meget eller hvordan man må drikke. Når unge får at vide, at de ikke må noget, så gør de bare mere af det.«

Alle de unge kender statistikkerne og er med på, at alkohol kan være skadeligt. Men de mener stadig, at det bør være deres eget valg. Og så er det i høj grad processen, de er utilfredse med. De oplever det som mærkeligt, at man fra det ene år til det næste vil lave helt om på traditionerne – uden at inddrage de unge i, hvordan man kunne lave en trinvis udfasning af alkohol eller bare sætte rammer for alkoholindtaget.

Mie Egelund og Caroline Willer går i 9. klasse på Nordstrandskolen. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Politikere: Det er ikke de unges beslutning

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, står dog helt på mål for beslutningen om at arbejde for en alkoholfri sidste skoledag.

»Jeg er bare nødt til at sige, at det er ikke de unges beslutning, om de skal drikke alkohol sidste skoledag. De er ikke myndige. Det er deres forældres beslutning. Som kommune kan vi hjælpe med viden og informationer, og vi har bestemt, at der ikke må drikkes alkohol på kommunale institutioner. Men hvis forældrene giver dem lov til at holde en fest med alkohol, så kan de jo det. Vi vil bare gerne tilbyde dem et alternativ og en fejring uden alkohol,« siger han.

Han glæder sig over, at mange af de unge understreger, at de gerne vil fællesskabet. Og han hæfter sig ved de 40 procent, der ifølge UngDragørs undersøgelse ikke ønsker alkohol til afslutningsfesten.

Både på demokratidagen og på mødet med FEDK oplevede han også et ønske om dialog fra de unge. Så selvom alle måske ikke er enige i beslutningen, forventer han et positivt samarbejde om det konkrete arrangement på sidste skoledag, hvor han fremhæver, at eleverne – blandt andet via FEDK – vil blive inddraget i planlægningen.

Omkring den meget omtalte cykeltur rundt til forældrene, hvor der serveres alkohol, står to ting meget klart for Henrik Kjærsvold-Niclasen: at det er ulovligt at cykle fuld rundt på alkohol, men at han ikke kan bestemme, hvad man gør i private haver.

»Vi kan bare henstille til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og den viden, der viser, at alkohol er skadeligt for hjerner, der er i gang med at udvikle sig. Og det er jo klart, at vi som kommune ikke kan understøtte noget, der går direkte imod sundhedsmyndighedernes anbefalinger og lovgivningen i øvrigt. Derfor kan vi heller ikke lave en light fest, hvor der bare bliver drukket lidt alkohol,« siger han.