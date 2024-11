Dragørs akutbil er på gaden seks gange om dagen

I gennemsnit er akutbilen ude på opgaver seks gange i døgnet. Foto: Tim Panduro

Når akutbilen triller ud fra sin placering ved Dragør Rådhus på Kirkevej, er det ofte på grund af meldinger om brystsmerter eller nedsat bevidsthed hos en borger.

Det viser en opgørelse, som Region Hovedstaden har lavet for Dragør Nyt.

Opgørelsen viser, at akutbilen har kørt 2.787 gange i perioden den 1. juni 2023 til den 9. september 2024. Perioden dækker et længere tidsrum end den tid, bilen fysisk har været til stede i Dragør, men det skyldes en forsinkelse i processen med at finde en endelig placering til den inden for kommunegrænsen. Ifølge Region Hovedstadens Akutberedskab blev bilen fysisk placeret i Dragør den 1. september sidste år. Antallet svarer til omkring seks kørsler i døgnet.

Hver femte kørsel fra Dragør bliver betragtet som akut. Det er typisk til hændelser, der kræver en meget hurtig indsats, for eksempel alvorlige ulykker og hjertestop, og det kræver, at der bliver kørt med udrykning.

Stort set alle de øvrige kørsler er til såkaldte subakutte hændelser. I en e-mail til Dragør Nyt beskriver Hovedstadens Beredskab kørslerne som nogle, »hvor der er behov for en sundhedsfaglig vurdering af patienten, men ikke er en forventning om, at indbringelse med ambulance er nødvendig. I stedet kan paramedicineren hjælpe til at finde en god løsning for borgeren, som for eksempel kontakt til egen læge, kommunalt akutteam eller lignende.«

Nedsat bevidsthed, lammelser eller svimmelhed er årsag til 16,9 procent af udrykningerne efterfulgt af brystsmerter og hjertesygdom med ni procent. Ulykker tegner sig for 6,8 procent af udrykningerne, mens alkohol, forgiftning og overdoser er den mindst hyppige årsag med 2,8 procent af kørslerne.

Paramedicineren fra akutbilen kan være på en opgave i alt fra få minutter til flere timer.