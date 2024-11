Højt begavede børn skal have højtbegavede tilbud

Selvom man er højt begavet – og måske netop fordi man er det – kan man sagtens mistrives. Derfor er det vigtigt, at man får spottet børn med en særligt høj IQ og får gjort en højtbegavet indsats for dem.

Det mener formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, der derfor havde stillet et forslag på sit eget udvalgs møde, som blev vedtaget med flertal. At der skal lægges en plan for at styrke indsatsen for alle højtbegavede elever, uanset klassetrin, i Dragørs folkeskoler. En plan, der både skal indeholde, hvordan man identificerer de højt begavede elever på alle klassetrin, og hvilken konkret indsats de så kan tilbydes.

»Mit forslag kommer på baggrund af, at det er blevet besluttet ved lov, at der skal screenes for højt begavede elever i 1. klasse. Det vil vi gerne lave en plan for, hvordan vi håndterer på Dragørs skoler. Den skal bare også tage højde for, at der også allerede kan sidde højt begavede elever på alle de andre klassetrin. Dem skal vi jo også kunne identificere. For man ser, at de her børn også har mistrivsel. Og der er rigtig mange gode måder, man kan håndtere det på, uden at det behøver at koste noget. Derfor beder vi forvaltningen om at lave en plan,« siger Henrik Kjærsvold-Niclasen.

Han kender blandt andet til tiltag, hvor højt begavede får undervisningsmateriale, der er tiltænkt til elever i nogle klasser højere. Men han påpeger, at han ikke er ekspert på området, og at det netop er den nye plan, der skal kortlægge, hvordan man støtter de højtbegavede bedst muligt, så de får den mest stimulerende undervisning, så de trives.

»Vi har nogle rigtig dygtige lærere på skolerne, der også spotter, når nogen mistrives. Men der er et øget pres derude på at skulle rumme mange med andre udfordringer. Og så har der nok i mange år været en tendens til at tænke, at de højtbegavede nok klarer sig. Men de kan altså også mistrives,« lyder det fra udvalgsformanden.

Ifølge Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er der cirka 33.000 danske skoleelever, der er højt begavede. Det svarer til én i hver klasse i folkeskolen.