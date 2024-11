Amagermuseet sørgede for julehyggen

Alene på førstedagen blev der solgt omkring 800 æbleskiver. Foto: Torben Stender.

Med omkring 500 gæster og i omegnen af 800 solgte æbleskiver allerede på åbningsdagen lørdag er det endnu en gang blevet slået fast, at et besøg på Amagermuseets årlige julemarked er blevet en fast del af juletraditionen for både lokale og udenbys gæster.

De to gårde på Hovedgaden i Store Magleby har gennem flere år dannet den idylliske ramme om julemarkedet, der foregår både på gårdsplads og i haverne samt i lunere rammer under gårdenes stråtage. Gløgg og honningkager, æbleskiver og varm kaffe, husflid og pyntede juletræer kappes om opmærksomheden på gårdene – og når maven er fyldt, og lommen er tømt, kan man kaste sig over andre sysler.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Julepynt og andet kram hører højtiden til. Foto: Torben Stender.

Nissen har spredt sit tøj ud over hele gården. Et årligt tilbagevendende problem, der nok kunne fikses med et garderobeskab i cigaræskestørrelse. Men indtil sådan et lander i nissens gavebunke, kan besøgende børn gå på jagt efter alt fra sokker til briller for at gøre den lille gårdbo anstændig inden den store højtid. Som noget nyt i år kan hele familien også dyste mod hinanden i en julet femkamp med gamle lege, der både kræver snilde, kampiver og fantasi.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Når nu nissen er der, må man hellere sige goddag. Foto: Torben Stender.

Nåede man ikke julemarkedet i den forgangne weekend, er der også mulighed for at deltage i næste weekend – begge dage mellem klokken 12 og 16.

Hvis man bare vil se de pyntede rum og lære lidt mere om fortidens jul, kan man også kigge forbi onsdag til søndag mellem klokken 12 og 16 helt frem til jul.

Udseendet har ændret sig, men mon ikke, der stadig står dukker på en del ønskesedler? Foto: Torben Stender.