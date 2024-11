Ny lokalplan på vej for den gamle by

Dragørs gamle by er et af vores absolut vigtigste aktiver i kommunen, og ikke kun for Dragør, men som hele Danmarks kulturarv. Den gamle by er vores fælles eje og arv og noget, vi skal passe på og bevare. Samtidig er det vigtigt at understrege, at den gamle by også er et sted, hvor der bor mennesker. Så det er ikke noget museum. Så ud over at vi skal bevare den gamle bys udtryk og særegenhed, så skal det også være et sted, hvor folk skal kunne bo og leve.

Men den gamle by reguleres af en gammel og utidssvarende lokalplan, Lokalplan 25, og der er brug for en revision, som starter i januar 2025.

Vi har over en årrække haft en lang række dispensationssager, som vi fremadrettet ønsker enten skal godkendes eller tages af bordet. Så klare retningslinjer efterstræbes. Selvfølgelig i tråd med, hvad der anses for god og ansvarlig bevaring. Derfor blev der på kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2021, på baggrund af et medlemsforslag, besluttet at begrænse dispensationer i Dragørs gamle bydel frem mod en eventuel revision af Lokalplan 25.

Formålet med en ny og bevarende lokalplan er at præcisere bestemmelser og fortsat kunne sikre, at områdets karakteristika og byggeskik fastholdes. Baggrunden for at begrænse dispensationer var en stor byggeaktivitet i bydelen og oplevelsen af, at der blev givet mange dispensationer i strid med lokalplanens intentioner og bevarende formål.

Der er også opstået nye behov og ønsker, der ikke er taget stilling til i planen, og som ikke nødvendigvis skal gennemføres, for eksempel ønsker om varmepumper, el-ladestandere, træterrasser og drivhuse. Der er desuden fremkommet nye typer af bygningsmaterialer og vinduestyper. Alt dette bør vurderes.

Der er derudover også bestemmelser, som er svære at administrere efter, eller som ikke kan håndhæves. Der er behov for at opdatere kortmaterialet, blandt andet fordi de nu affredede huse fremgår af det nuværende kort samt behov for et mere fyldestgørende tegningsmateriale.

Lokalplan 25 indeholder en grundig redegørelse med beskrivelser af byens historie, den overordnede byplan, stiltræk og håndværkstraditioner med billedmateriale og tegninger. Dette vil blive indarbejdet i den nye lokalplan.

Fra de konservatives side ønsker vi en grundig og involverende proces, hvor alle interessenter bliver hørt, således at vi får en revideret lokalplan, som understøtter både bevaringen, men samtidig tager hensyn til, at mennesker bor i den gamle by.

Der skal arbejdes omhyggeligt og grundigt, og alle interessenter skal høres.

Med venlig hilsen

Mia Tang og Martin Wood Pedersen

Medlemmer af Klima-, By- og Erhvervsudvalget samt kommunalbestyrelsen i Dragør