Børn og unge skal have en stemme i Dragør

Denne klumme er skrevet af Dragør Nyts børnereporter Laura Videbæk.

I sommer lå jeg i min hængekøje i min kolonihave og havde lige hentet Dragør Nyt oppe hos købmanden i Søndergården. Der så jeg, at Dragør Nyt søgte nye medarbejdere.

I Dragør Nyt syntes jeg, at der manglede historier og synspunkter fra børn og unge om, hvad de syntes om de emner, der handlede om dem. Samtidig er min store drøm at blive journalist, så derfor søgte jeg job som børnereporter på Dragør Nyt.

Som Dragør Nyts børnereporter vil jeg sørge for flere artikler, der omhandler børn og unge i Dragør. Børn er nemlig lige så vigtige som voksne.

Jeg vil gøre opmærksom på, hvad os børn og unge i Dragør mener om forslag og aktiviteter, der handler om os. Det kunne for eksempel være sjove aktiviteter på biblioteket eller i fodboldklubben, men det kunne også være, at lokalpolitikerne vil bruge flere eller færre penge på os børn og unge. Et af mine mål er nemlig, at børn får en stemme, der bliver hørt i Dragørs lokalpolitik.

Avis for hele familien

Jeg vil også skrive artikler, der er spændende for os børn og unge i Dragør, så det bliver sjovere for børn at læse Dragør Nyt. Jeg håber på, at Dragør Nyt kan blive en avis for hele familien, så det ikke kun er de voksne, der synes, at nyhederne er spændende, men at os børn også kan tale med om emner, der optager vores forældre og bedsteforældre.

Til sidst lidt om mig selv: Jeg hedder Laura og går i 7. klasse. Jeg bor halvdelen af året i min kolonihave i Dragør og den anden halvdel i en lejlighed i København sammen med mine forældre og mine to storebrødre. Sådan har det været hele mit liv.

Derfor har Dragør altid været mit andet hjem, og det, jeg bedst kan lide i dejlige Dragør, er at tage i skateparken, på biblioteket, bade, og spise is inde i den gamle bydel.

Jeg glæder mig til at skrive til jer børn og unge og alle jer andre læsere!