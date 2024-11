December i »Tidsrejsens« tegn: Frivillige kræfter står bag aktiviteter for hele familien

Malin Lindeblad Kadijevic har tidligere stået for at lave bykort med destinationer fra Tidsrejsen. Her ses hun med kortet fra 2021. Privatfoto.

Da Malin Lindeblad Kadijevic hørte, at DR ville lave en efterfølger til julekalenderen Tidsrejsen, så hun straks potentialet for at skabe aktiviteter i Dragør. Hun ventede længe på, at nogen ville gribe muligheden, men da det ikke skete, besluttede hun at tage initiativet selv.

Gennem et opslag på facebook fik hun samlet en håndfuld frivillige og lokale aktører for at skabe en december fuld af oplevelser, der kombinerer historie, underholdning og julestemning.

Resultatet er blevet en række aktiviteter, der strækker sig gennem december og knytter an til både Dragørs historie og julekalenderens univers.

»Jeg er helt vild med Tidsrejsen. Og jeg elsker frivilligt arbejde og det sociale fællesskab omkring det, så det var en fantastisk mulighed for at samle byen og samtidig engagere nye frivillige,« fortæller Malin Lindeblad Kadijevic, der også er næstformand i Dragør Turistråd, som hun har været medlem af i mange år.

Tidsrejse i Dragør

Fra lørdag den 23. november og frem til jul kan både lokale og besøgende opleve en bred vifte af aktiviteter, som Malin Lindeblad Kadijevic og hendes team har arrangeret. Aktiviteterne er designet til at appellere til alle aldre – og der bliver både rejst tilbage og frem i tiden.

Havnepakhuset på havnen bliver i weekenderne omdannet til en historisk tidslomme, hvor besøgende kan lære om juletraditioner fra middelalderen til i dag. Her kan børn og voksne lave gammeldags julepynt og nyde stemningen i en ægte gammeldags julestue.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Ved Wiedergården bliver der opstillet en fotoskærm, hvor man kan tage sjove billeder. Privatfoto.

Der vil også være gratis guidede ture, der tager gæster rundt i byen til steder fra både Tidsrejsen og Tidsrejsen 2, samtidig med at de fortæller Dragørs historie og krydrer med juleanekdoter.

Oplevelser alle dage

Fremtiden bliver repræsenteret i form af lokale skolebørns kunstværker, der giver deres bud på, hvordan julen ser ud i Dragør om 50 år. Kunstværkerne bliver udstillet på pop up-lokationer i byen, og der bliver kåret en vinder af kunstkonkurrencen for både indskolingen og mellemtrinnet.

Alle aktiviteter bindes sammen af et gratis bykort, der både fungerer som en guide til byen og indeholder en årstalskonkurrence for børn. Disse kort kan hentes på steder som Havnepakhuset, Dragør Bibliotek og butikkerne på Kongevejen.

Aktiviteterne strækker sig både over hverdage og weekender. I weekenderne er der blandt andet historisk julestue i Havnepakhuset, byvandringer og kunstudstillinger på forskellige lokationer.

I hverdagene kan man hente det gratis bykort og deltage i en børnekonkurrence, hvor præmierne kan afhentes på biblioteket, der også tilbyder kreative aktiviteter som at lave sit eget Tidsrejsen 2-badge. Dermed er der noget at opleve for både små og store, uanset hvornår man kigger forbi.

Fra idé til virkelighed

Projektet er vokset fra en idé til et omfattende samarbejde med bidrag fra mange lokale aktører. Malin Lindeblad Kadijevic fortæller, hvordan det hele begyndte med et opslag på Facebook: »Vi startede som en lille gruppe på fem til seks personer, men efterhånden er vi vokset til 12 faste frivillige og et stort netværk af samarbejdspartnere og hjælpere.«

For Malin Lindeblad Kadijevic har projektet også været en måde at genoplive frivilligheden i Dragør, som hun oplevede blev udfordret efter corona. Hun oplevede nemlig, at mange af byens frivillige aldrig vendte tilbage efter nedlukningerne.

Artiklen fortsætter efter billedet.

I år er det den lokale maler Kirsten Tønnesen, der har tegnet bykortet. Illustration: Kirsten Tønnesen.

»Jeg håber, at det kan inspirere flere til at blive frivillige og opleve, hvor meget man får igen ved at engagere sig i fællesskabet,« siger hun.

Tag en vagt i pakhuset

Aktiviteterne løber frem til den 22. december og byder på en kombination af sjov, læring og fællesskab. Malin Lindeblad Kadijevic opfordrer alle til at kigge forbi og deltage – eller måske endda melde sig som frivillig.

»Der er stadig brug for ekstra hænder i Havnepakhuset, så hvis man har lyst til at være en del af det, er man meget velkommen til at melde sig på en vagt,« afslutter hun.