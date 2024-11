»Hjemmeplejerne burde belønnes, ikke straffes« – Jytte råbte op, nu bliver det ændret

Jytte Lindgren blev forarget, da hun hørte, at hendes hjemmehjælpere selv skulle betale for kaffe og te på arbejdspladsen. Foto: Genrefoto.

I midten af oktober modtog Dragør Nyt et læserbrev fra Jytte Lindgren, der bor på Jægervej i Dragør. 83-årige Jytte Lindgren bor i ældrebolig og modtager hjemmehjælp fra hjemmeplejen i Dragør Kommune.

Hun småsnakker ofte med plejerne, der hjælper hende, og det var på baggrund af disse samtaler, at hun kontaktede avisen.

»Jeg fandt ud af, at de selv skal betale for deres kaffe og te, når de er på arbejde,« fortæller Jytte Lindgren.

Hun mener, at det er forargeligt og vidner om en forskelsbehandling af ansatte i Dragør Kommune.

»Jeg er sikker på, at man på rådhuset får gratis kaffe og te. Men dem, der slider mest, bliver dårligst behandlet. Hjemmeplejerne kommer ud til skidt og møg hver dag, og så kan de ikke engang få en kop kaffe,« siger hun.

Medbragt service

Ifølge Jytte Lindgren skal personalet i hjemmeplejen også selv medbringe kopper at drikke den selvbetalte kaffe af – og teskeer til at røre rundt med. Det afviser Lisbeth Torp Kastrup, der er leder af hjemmeplejen i Dragør Kommune dog.

»At personalet skal medbringe eget service på arbejdspladsen, er ikke korrekt. Det har vi selvfølgelig på arbejdspladsen,« fortæller Lisbeth Torp Kastrup.

Men hun bekræfter, at personalet hidtil selv har skullet punge ud for kaffe og te.

»Der har indtil nu været en ordning med, at medarbejderne selv sørger for kaffe og te. Sådan var praksis, da jeg begyndte som leder af hjemmeplejen for et år siden,« siger hun.

Det skal ændres

Efter at være blevet kontaktet af Dragør Nyt har Lisbeth Torp Kastrup undersøgt sagen nærmere. Og her fandt hun ud af, at ordningen med, at personalet selv skal betale for deres kaffe og te, faktisk burde være blevet afskaffet for længst.

»Der ligger en politisk beslutning fra Dragør Kommunes budgetaftale i 2023 om, at kommunens ansatte får gratis te og kaffe på arbejdspladsen. Det har jeg ikke været opmærksom på før nu, men det skal vi selvfølgelig sætte i gang,« siger Lisbeth Torp Kastrup.

Jytte Lindgren er glad for, at hendes indlæg kan være med til at sikre hjemmeplejerne lidt bedre arbejdsforhold i form af gratis kaffe og te.

»Det er godt, hvis det kan ændre noget, at jeg råber op. Jeg er selv gammel arbejder, så mit hjerte bløder for dem, der slider så hårdt i det. De burde belønnes, ikke straffes,«