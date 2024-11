Hold liv i dit gasfyr – tryghedsordning er vej

Der bliver hele tiden taget skridt henimod den konkrete fjernvarmeudrulning i Dragør. Inden jul bliver fjernvarmepriserne fastlagt, og så skal man som borger give sit endelige ja til, om man ønsker at skifte gas- eller oliefyret ud med fjernvarme.

Flere borgere kan dog komme i klemme i ventetiden, hvis deres nuværende fyr går i stykker. For kan det betale sig at reparere eller købe et nyt, hvis fjernvarmen er på trapperne? Og har man omvendt lyst til at tilslutte sig fjernvarme, hvis man lige har betalt for et nyt gasfyr?

»Hvis man har et gasfyr, der virker, skal man blot afvente, at Dragør Fjernvarme retter henvendelse om udrulning. Hvis ens gasfyr går i stykker, inden man har haft mulighed for at tilmelde sig tryghedsordningen, må hver familie vurdere, om det er bedst at købe et nyt eller måske et brugt gasfyr, eller om de skal installere varmepumpe. Det er en individuel beslutning,« siger Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup (C).

Artiklen fortsætter efter billedet.

Inden jul skulle der gerne ligge priser på fjernvarmen i Dragør parat. Og så skal man som borger lave en bindende tilmelding. Arkivfoto.

Tryghedsordning på vej

Tryghedsordningen, borgmesteren omtaler, er en ordning, der administreres af Tårnby Forsyning, og som betyder, at man – mens man venter på fjernvarmen – kan få dækket omkostninger til reparation af gas- eller oliefyr eller helt udskifte det, hvis det er nødvendigt. Dette kræver dog, at der ligger et godkendt projektforslag om fjernvarme i det område, man bor i, at man har tilmeldt sig og underskrevet en bindende aftale om fjernvarme, og at man har betalt et engangsgebyr, der kommer til at ligge på omkring 1.500 kroner.

»Udrulningen af fjernvarmen i Dragør er projektgodkendt, men vi mangler det endelige takstblad. For at vi kan tilbyde en tryghedsordning, skal vi have en bindende tilmelding til fjernvarme. Og det kræver, at fjernvarmepriserne er på plads, så borgerne ved, hvad de skriver under på, ellers ville det være som at sælge en forsikring, hvor man ikke kender vilkårene, og det kan man ikke,« siger David Schmidt, kunde- og kommunikationschef hos Tårnby Forsyning.

Tårnby Forsyning tilbyder allerede tryghedsordningen til de borgere i Tårnby, hvor både projekt og fjernvarmepriser er godkendt, så de glæder sig til at kunne tilbyde det til alle. Det kan de i begyndelsen af næste år, når takstbladet er godkendt i Forsyningens bestyrelse og i Dragørs kommunalbestyrelse. Så vil de begynde at annoncere på hjemmesiden, sociale medier og i nyhedsbreve med, at man nu kan lave en bindende tilmelding til fjernvarme og dermed også få adgang til tryghedsordningen.

De næste måneder kan give dilemmaer

Både Tårnby Forsyning og Dragør Kommune har en interesse i, at så mange som muligt tilmelder sig tryghedsordningen. For hvis man selv lige har betalt for større reparationer eller udskiftning af et gasfyr, er man nok mindre tilbøjelig til at ville tilslutte sig fjernvarme.

De næste måneder vil der dog uundgåeligt være nogle borgere, der havner i et dilemma, hvis fyret går i stykker, inden tryghedsordningen er en mulighed.

»Vi har ét råd til folk: at de skal tegne tryghedsordningen, så snart de kan. Men det er et dilemma, hvis man lige nu har et fyr, der står og hoster. Det er desværre sådan, det er. Så vi glæder os bare rigtig meget til, at de her ting kommer på plads, og vi kan trykke på den store knap med fjernvarmetilmeldinger og tryghedsordninger,« siger David Schmidt.

Forstår usikkerheden

Det samme glæder borgmesteren sig til. For han forstår den usikkerhed, ventetiden kan give.

»Jeg ser meget frem til, at Dragør Fjernvarme kan begynde at kontakte borgerne for at afklare de bindende tilmeldinger, så vi kan få et overblik over, hvor mange der gerne vil være med. Dilemmaet opstår for de borgere, hvis fyr går i stykker, inden man kan tilmelde sig forpligtende og dermed blive en del af tryghedsordningen. Jeg kan godt forstå den usikkerhed, det giver, og vil selv have den, hvis mit fyr går i stykker,« siger han.

Han krydser samtidig fingre for, at det lykkes at få mindst 65 procent af husstandene til at tilslutte sig fjernvarmen – for det er en forudsætning for, at fjernvarmeprojektet kan rulles ud. Først når man kender tilslutningsprocenten, kan man gå i gang med at bygge fjernvarmestation og grave de ledninger ned, som skal føre fjernvarmen ind i Dragør-borgernes hjem.

»Fjernvarmen vil være en sikker varmeform i fremtiden, når gassen udfases. Som kommune kan vi stille os til rådighed for besvarelse af spørgsmål og løbende kommunikere, når der er nyt. Og så vil det være en stor hjælp, hvis Folketinget vil sætte en præcis slutdato for udfasningen af gassen, så der ikke er usikkerhed om dette,« lyder det fra Kenneth Gøtterup.

Bolius: Nødvendigt med plan A og B

Hos Videncentret Bolius modtager man også spørgsmål fra borgere, der er i et dilemma, hvis deres gas- eller oliefyr går i stykker. For Dragør er ikke den eneste kommune, hvor man venter på fjernvarmen.

»Hvis man har et gasfyr og går og venter på fjernvarme, skal man først og fremmest prøve at give det førstehjælp og hive det sidste liv ud af anlægget med reparationer og vedligehold. Man skal i hvert fald ikke lægge det i graven, før en VVS’er har dømt det til udskiftning. Det er vigtigt altid at have en VVS’er med på råd,« siger Tue Patursson, fagekspert i Videncentret Bolius.

Reparation og vedligehold er altså plan A. Men det er ifølge Tue Patursson også nødvendigt med en plan B. For hvis der en mandag i december pludselig er minus 10 grader, og gasfyret går helt ned, kan man ikke vente på fjernvarmen eller på, at man kan komme ind under en tryghedsordning.

»Hvis fjernvarmen er rundt om hjørnet, kan det være en god idé at se på en midlertidig løsning som for eksempel en luft til luft-varmepumpe. Den kan man måske klare sig med i en periode – særligt hvis man har en elradiator eller brændeovn at supplere med. Det er langt billigere end at skulle have et helt nyt gasfyr. Sådan en varmepumpe kan også ofte sælges videre, fordi de er meget populære blandt sommerhusejere, så alle pengene er ikke spildte, hvis man kort efter kan blive tilsluttet fjernvarme« forklarer han.

Mange parametre at overveje

Bor man i et område, hvor der er mere end fire til fem år til, at fjernvarmen er en realitet, eller hvis man er usikker på, om man har lyst til at tilslutte sig fjernvarmen, er Tue Paturssons råd stadig, at man skal vedligeholde gasfyret mest muligt. Men hvis det går i stykker, og man har brug for en mere permanent løsning, vil det sandsynligvis være en dårlig investering at købe et nyt eller brugt gasfyr.

»Der er i hvert fald en række parametre, man skal forholde sig til. Jo flere, der flytter væk fra gas i takt med fjernvarmeudrulningen, jo færre er der til at betale for den, og så bliver det dyrere for den enkelte. Det er også en falsk præmis, hvis man går og håber på, at biogas bliver en realitet. For planen er, at den biogas, man er ved at udvikle, kun skal bruges i store produktionsvirksomheder, ikke i private boliger. Det sidste, man skal huske, er, at politikerne på et tidspunkt sætter en dato for, hvornår alle gasfyr skal være ude af private hjem,« siger Tue Patursson.

Har man brug for en ny varmeløsning, der skal holde i flere år, mens man venter på fjernvarme, mener han, at en luft til vand-varmepumpe kan være en god idé. Det er en dyrere løsning end luft til luft-varmepumpen, men er så også en større og mere stabil løsning. På sigt er det dog fjernvarmen, der er den mest bæredygtige løsning, vurderer han.

»Varmepumper er gode, men jo flere, man får over på fjernvarme, jo billiger og bedre kan det blive,« siger han.

Status på fjernvarmeudrulningen i Dragør Borgmester Kenneth Gøtterup (C) kommer her med en status på fjernvarmeudrulningen i Dragør.



Økonomien

Inden jul i år beslutter Dragør Fjernvarme A/S, hvad taksterne vil blive, så man som borger ved, hvad fjernvarmen kommer til at koste.



Dragør Kommune har fået et tilskud på 71 millioner kroner til fjernvarmeprojektet fra Energistyrelsen og tilladelse til, at fjernvarmeinvesteringen afskrives over 45 år.



Det praktiske

Byggeriet af en ny fjernvarmestation, der skal ligge ved Ryvej syd for lufthavnen og den tilhørende pumpestation, der skal ligge nær det gamle vandværk på Nordre Kinkelgade, er godkendt af kommunalbestyrelsen.



Tidsplanen

Dragør Fjernvarme A/S og Tårnby Forsyning A/S er i november 2024 i gang med at lave det konkrete udbud til entreprenører, der skal stå for gravearbejdet. Resultatet af udbuddet forventes at være parat i tredje kvartal i 2025.



Dragør Kommune, Dragør Fjernvarme A/S og CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) er i gang med at planlægge anlægningen af den hovedledning, der skal transportere fjernvarme til Dragør. Projekteringen af dette forventes at være færdigt i andet kvartal af 2025.



De første borgere i Dragør forventes at kunne blive tilsluttet fjernvarmen i slutningen af 2025.

Borgmesteren forventer at kunne give en ny status på fjernvarmeudrulningen i Dragør i januar eller februar 2025.



De ubekendte faktorer

Indtil nu har borgerne i Dragør kunnet give en forhåndstilkendegivelse på, om de vil tilslutte sig fjernvarme. Men inden længe vil Dragør Fjernvarme A/S rette henvendelse til alle borgere, der skal have fjernvarme i etape 1. Her skal man som borger lave en bindende tilmelding til fjernvarmen.



Først når man ved, hvor mange der tilmelder sig, ved man endeligt, om udrulningen af fjernvarmen kan gennemføres. For det kræver, at 65 procent af alle ejendomme melder sig til.



Folketingets partier har indgået en aftale om, at naturgas skal udfases til rumopvarmning i 2035. Men det er ikke omsat til lovtekst endnu. Det får nogle borgere til at håbe på, at fjernvarmen droppes, og man kan fortsætte med gas, hvilket kan gøre nogle mindre tilbøjelige til at tilmelde sig fjernvarme. Borgmesteren opfordrer Christiansborg til at få færdigbehandlet loven hurtigst muligt.



Dragør Kommune skal stille en garanti på cirka 300 millioner kroner til Dragør Fjernvarme og CTR for gravearbejdet i forbindelse med fjernvarmeudrulningen. Kenneth Gøtterup vil som borgmester anbefale kommunalbestyrelsen, at kommunen ikke begynder gravearbejdet og løber en økonomisk risiko, før 65 procent af alle boligejere har tilmeldt sig fjernvarmeprojektet, og det derfor helt sikkert gennemføres.

