Kystsikring i Dragør

Vi er nu på vej ind i en vigtig fase af planlægningen af den kommende kystsikring.

Derfor kommer her en samlet opdatering på, hvad status er, og hvad der kommer til at ske.

Udmelding fra fire borgmestre

I Dragør Nyt den 6. november havde jeg sammen med mine borgmesterkollegaer fra Hvidovre, København og Tårnby et fælles debatindlæg om kystsikring (læs indlægget her, red.). Debatindlægget blev også bragt i Berlingske Tidende.

Vi fire borgmestre sendte et klart signal om, at vi står sammen om at finde gode løsninger, at vi finder, at der skal findes en samlet løsning for hovedstaden, der skal etableres nye rekreative områder og sidst – men meget vigtigt – at der er brug for ny lovgivning om finansiering, hvor der skal være et fælles og kollektivt ansvar for finansieringen.

Statslig arbejdsgruppe

Alle fire kommuner afventer nu den endelige rapport fra den statslige arbejdsgruppe.

De første meldinger om sikringsniveau og anlægsudgifter er kommet.

Den sidste del af rapporten vil handle om finansiering af kystsikringen, som i de nye beregninger er anslået til at løbe op i 13,2 milliarder kroner for alle fire kommuner. Det er vurderet, at Dragørs andel kan blive mellem 1,7 og 2,5 milliarder kroner.

Anlægsomkostninger i denne størrelse er urealistisk for borgerne i en lille kommune at finansiere, og derfor er det også meget vigtigt, hvilke endelige beslutninger der kommer om den kommende finansiering.

Den statslige arbejdsgruppe

Dragørs lokale kystsikringsprojekt er godt og velgennemarbejdet.

Jeg havde forventet, at vi skulle have brugt denne valgperiode på at få startet processen om at fravige reglerne om Natura 2000, så vi kan gennemføre vores projekt.

Da den statslige arbejdsgruppe, der skal se på kystsikring af den kritiske infrastruktur blev udmeldt, stod Dragør Kommune i den kritiske situation, at vi slet ikke var tænkt ind i forundersøgelsen. I stedet skulle der bygges et dige bag om Dragør, hvor vi som kommune blev overladt til at ligge på ydersiden. Hvis dette bliver virkelighed, er det kommunalbestyrelsens vurdering, at vi ville få svært ved at få nogle partier på Christiansborg til at hjælpe os med en fravigelse af Natura 2000-reglerne, så vi får mulighed for at gennemføre vores lokale projekt. Derfor gjorde vi indsigelser over for ministeren og blev efterfølgende inviteret med som fuldgyldigt medlem af den arbejdsgruppe, der arbejder med en forundersøgelse af hovedstaden.

Da vi trådte ind i arbejdsgruppen, var det med en bekræftelse på, at det vil omfatte undersøgelser om Dragør som et sidestillet alternativ til den beskrevne basislinjeføring i hovedkommissoriet, som er bag om Dragør. Og at de alternative løsninger på det sydlige Amager, der også kan sikre Dragør Kommune, bliver undersøgt på lige fod med de øvrige tekniske løsninger i forundersøgelsen.

Samtidig fik vi bekræftelse på, at det er ambitionen, at kystbeskyttelsen af Dragør – uanset valg af sikringsniveau og linjeføring – fortsat kan indgå i den videre proces om den praktiske gennemførelse af stormflodssikring af København, herunder miljøkonsekvensvurderinger og anlægsteknik.

Dragør er med til at præge debatten

En meget bevidst strategi har været at være meget aktiv i den offentlige debat om kystsikring og lade Dragørs stemme komme frem.

Vores omverden – og ikke mindst partierne på Christiansborg – skal være vidende om den kritiske situation, Dragør er i. Det betyder også, at jeg som borgmester har haft foretræde for forskellige ordførere på Christiansborg, hvor Dragørs udfordringer er italesat. Der har i efteråret været opfølgning på disse møder.

Vi har deltaget i forskellige debatmøder om kystsikring i for eksempel By og Havn, Ingeniørforeningen, Dansk Arkitekturcenter, Forsikring & Pension, samt præget debatten i trykte medier. Jo flere, der får viden om udfordringerne, des større er muligheden for, at der findes de gode løsninger. Og her er samarbejdet mellem de fire borgmestre i København, Tårnby, Hvidovre og Dragør vigtigt. For sammen er vi stærkest.

Hvad kommer der til at ske

Lige nu er vi i en venteposition på den endelige rapport og anbefalinger. Herefter skal regeringen træffe en beslutning om, hvad der videre skal ske.

Når vi kender den endelige rapport, skal kommunalbestyrelsen behandle denne.

Jeg vil sammen med de andre borgmestre fortsætte vores påvirkning af de beslutninger, regeringen skal træffe. Og der bliver indkaldt til borgermøder for en orientering om de statslige anbefalinger.

Imens alt dette pågår, arbejder vi fortsat målrettet med planlægningen af diget på Sydvestpynten, som Dragør Kommune selv har ansvaret for at etablere. Torsdag den 14. november blev der på et borgermøde i Hollænderhallen præsenteret, hvordan linjeføringen skal være, samt hvordan diget etableres, og skitser på, hvordan det hele kommer til at se ud.

Det nye og meget positive er, at det ser ud til, at der er gode muligheder for at etablere et fremskudt dige ved Søvang uden at komme i karambolage med Natura 2000 – og samtidig finde en god løsning for sikring af ejendommene på Sydvestpynten.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester