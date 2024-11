Hannes gasfyr er dødsdømt – men fjernvarmen lader vente på sig

Hanne Mouritsen flyttede til Dragør fra Langeland i 2017. Foto: Freja Bundvad.

Hvis gasfyret går i stykker, står man i en svær position i Dragør. Hvis man ikke vil fryse, er man nødt til at investere i et nyt fyr. Men det kan føles som penge ud af vinduet, hvis man gerne vil tilsluttes fjernvarme.

Da Hanne Mouritsen for nylig havde besøg af en tekniker, der skulle kontrollere hendes gasfyr, fik hun en nedslående besked:

»Han dødsdømte simpelthen fyret. Det fungerer ikke, som det skal, men det er ikke muligt at bestille reservedele til det. Han mente, at det kunne bryde sammen når som helst,« fortæller den 73-årige kvinde.

Hanne Mouritsens hus blev opført for 20 år siden – og gasfyret har også 20 år på bagen. Derfor er det ikke unaturligt, at det snart er udtjent, men for Hanne Mouritsen rejser det alligevel et dilemma. Hun står nemlig på listen over borgere i Dragør, der ønsker at få fjernvarme.

»Jeg mener egentlig, at fjernvarme er det rigtige. Det er smart at deles om varmen, og jeg har tidligere boet et sted med fjernvarme, hvor det fungerede perfekt,« fortæller hun.

Ingen hjælp at hente

Udrulningen af fjernvarme i Dragør bliver udført af Tårnby Forsyning og er indtil videre fastsat til at starte i 2025.

Tårnby Forsyning har en tryghedsordning, som dækker reparationer af gas- eller oliefyr, mens kommende fjernvarmekunder venter på fjernvarme. Hanne Mouritsen er tilmeldt ordningen, men da hun kontaktede Tårnby Forsyning efter gasfyrets dødsdom, var der ingen hjælp at hente.

»De svarede, at mit område ikke var projektgodkendt til fjernvarme endnu, så der var ikke noget, de kunne gøre,« fortæller hun.

Ifølge tidsplanen skulle området være projektgodkendt i midten af 2024, men nu bliver det først til næste år.

Hvis Hanne Mouritsen skal have et nyt gasfyr, skal hun altså selv betale for det. Et nyt fyr koster mellem 35.000 og 50.000 kroner. Penge, hun er nødt til at bruge, hvis hun ikke vil risikere pludselig at stå uden varme på grund af et defekt gasfyr.

»Hvis jeg investerer i et nyt fyr, så må jeg vente med fjernvarme. Det giver ikke mening at bruge så mange penge på noget, der kun skal bruges i et år eller to,« mener hun.

Krydser fingre

Hanne Mouritsen har boet alene, siden hun mistede sin mand for ni måneder siden, og hun har aldrig været særlig teknisk anlagt. Det er forvirrende at skulle sætte sig ind i, hvordan et gasfyr fungerer, og hun har brugt en del tid på at undersøge sine muligheder.

»Der er ikke nogen, der kan hjælpe mig videre. Men der må jo være andre, der står i en lignende situation. Det er frustrerende.«

For nu er hendes plan at indhente tilbud på et nyt fyr fra forskellige leverandører og at spørge en ekspert på området til råds. Og så krydser hun fingre for, at hendes gasfyr kan holde sig i live, indtil der er fundet en løsning.

»Ellers må jeg jo finde en sofa at sove på,« siger hun med et glimt i øjet.