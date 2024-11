Jul i Dragør melder klar til en travl sæson

Julemusikanterne kommer også forbi julemarkedet igen i år. Arkivfoto: Torben Stender.

Boderne er sat op, og bodholderne har været forbi for at pynte op til årets julemarkedsæson. Hos foreningen Jul i Dragør, der står bag julemarkedet, forventer man et velbesøgt Dragør op til jul.

»Der er ingen tvivl om, at vi får et travlt år. Den første weekend bliver nok stille og rolig, men når først Tidsrejsen 2 begynder, forventer vi, at der kommer rigtig mange,« fortæller Mark Rütt, der er formand for foreningen Jul i Dragør.

Oprindeligt opstod julemarkedet i forbindelse med den første Tidsrejsen-julekalender, der blev vist i 2014. Boderne blev opsat som kulisse til optagelserne i vinteren 2013 og begyndelsen af 2014.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Bodholderne brugte weekenden på at pynte boderne, så de er klar til åbningsweekenden. Foto: Torben Stender.

Efter optagelserne besluttede man at bevare julemarkedet med de originale boder fra serien, og det har efterfølgende udviklet sig til det populære julearrangement Jul i Dragør.

Strømmen er trukket

Julemarkedet 2024 bliver i store træk, som det har været de seneste år, fortæller Mark Rütt. Der vil være boder, hvor man kan købe alt fra Aloe Vera-produkter til hollandsk ost, og de besøgende kan varme sig med en kop kaffe eller et glas gløgg.

I gadebilledet vil man kunne støde på de sædvanlige musikanter, der spreder julestemning omkring markedspladsen. I år har man endda valgt at udvide med en ekstra weekend, så der bliver afholdt julemarked i fem weekender i stedet for fire.

»Boderne er på plads, og strømmen er trukket. Vi er klar, og vi glæder os til at komme i julestemning,« konstaterer Mark Rütt.

Julemarkedet åbner lørdag den 23. november – samme dag, som juletræet bliver tændt på Neels Torv. Derefter vil markedet være åbent lørdage og søndage op til jul mellem klokken 12 og 17.