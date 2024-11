Fremtidens varmeforsyning: Fjernvarme eller varmepumpe?

Hvordan skal din radiator varmes op i fremtiden? Fjernvarme, varmepumpe eller noget helt tredje? Pressefoto: Grønbech ApS.

Torsdag den 28. november inviterer Dragør Rotary Klub til et oplæg om fremtidens varmeforsyning. Frank Finlow, der driver virksomheden Finlow VVS, vil dele ud af sin viden om, hvordan danske boligejere kan sikre varme i hjemmet, når gasleverancerne en dag hører op.

Oplægget vil blandt andet fokusere på, om fjernvarme – som Dragør Kommune anbefaler – er den rette løsning, eller om det kan betale sig at vælge en alternativ løsning som varmepumpe eller jordvarme.

Frank Finlow vil også komme ind på, hvilke tekniske muligheder der er for boligejere i området, og hvordan økonomien ser ud for de forskellige løsninger.

Arrangementet finder sted på Dragør Strandhotel fra klokken 18.30 til 20.00 og er åbent for både medlemmer af Rotary og gæster med interesse for emnet. Deltagerne betaler selv for middagen under mødet.