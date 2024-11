Historiske pletskud

Foto: Jørgen Jans/Historisk Arkiv Dragør.

Filmen Alle mand paa dæk havde premiere den 30. oktober 1942. Folkekomedien blev blandt andet optaget på en skonnert i Dragør Havn.

Historien foregår i Marstal, hvor skonnerten Nordstjernen ligger til kaj.

Skipperens datter, Else Trolle (spillet af Gerd Gjedved), er en energisk sømandsdatter, der har tilbragt størstedelen af sit liv på sin fars skib. Da grosserer Niels Elkjær (Paul Holck-Hofmann) frier til hende, afviser hun ham, hvilket får ham til at sælge sin andel af skibet til skibsreder Hartung (Valdemar Møller). For at kæmpe for skibets fremtid rejser Else til København, hvor hun møder Hartungs søn, Steen (Hans Kurt). Møder baner selvfølgelig vejen for nye muligheder for både Nordstjernen og Else.