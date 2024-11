Unge står bag hærværk på Dragørs skoler

Smadrede vinduer, graffiti, ildspåsættelse og andre former for hærværk har i årets løb været det synlige tegn på en række spontane fester, Dragørs unge har holdt på Store Magleby Skole, Nordstrandskolen og Dragør Havn. Det fremgår af SSP’s årsrapport for 2024, der netop er blevet præsenteret for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Mange af byens borgere har nok også selv lagt mærke til dette, hvis de færdes på havnen eller afleverer og henter børn på en af skolerne.

Rapporten gør rede for, at SSP har intensiveret deres tilstedeværelse i disse områder og styrket samarbejdet med borgere og foreninger for at forebygge hærværket, ligesom de har arbejdet aktivt på at tilbyde de unge alternative opholdssteder, hvor de kan være uden at genere andre.

»Vores generelle oplevelse er, at hærværket så at sige flytter rundt og sker forskellige steder i kommunen, for eksempel på vores skoler og sfo’er og ved havnen. Det kommer i perioder, særligt i sommerhalvåret. Det er vores indtryk, at det primært er unge mennesker, der samler sig i weekender og i ferier,« lyder det fra centerchef Lone Skovsbøll fra Center for Børn, Skole og Familie.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Mange forebyggende tiltag er sat i værk for at undgå hærværk på skolerne. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Særlig procedure for unge under 18

Dragør Kommune fører ikke statistik på antallet af hærværkshændelser. Men proceduren er, at skolerne altid anmelder hærværk til politiet, samtidig med at SSP underrettes. Amager Nærpoliti bekræfter da også, at de har behandlet flere hærværkssager.

»Vi har haft enkelte hærværkssager. Men vi snakker under en håndfuld, der er registreret i systemet,« fortæller Bjarke Alberts, politikommissær og leder af Amager Nærpoliti.

Han forklarer, at hvis der er spor at gå efter, og hvis anmelderne ønsker at forfølge sagen – i nogle tilfælde er skaderne i den mindre ende, og så går man ikke i gang med efterforskning og retsforfølgelse – går politiet selvfølgelig i gang med at lede efter gerningsmænd.

Er gerningsmændene under 18 år – og det har de været i nogle sager – så går politiet ind i et tæt samarbejde med SSP efter det, der hedder enkeltsagskonceptet.

»Så vi går ind og kigger på den enkelte sag, om det her er et enkeltstående tilfælde for den unge, der har været involveret. Vi ser på, hvad vi ellers ved om den unge, og om der er behov for ekstra støttetiltag for at få den unge på rette vej. Vi har generelt et rigtig godt samarbejde med SSP i Dragør og ved, at de også arbejder fremadrettet med at forebygge hærværk, og at de går forrest i at kigge på unges alkoholforbrug og sidste skoledag. Det er meget positivt,« siger Bjarke Alberts.

Overvågning virker

Bjarke Alberts forklarer, at politiet i øvrigt altid anbefaler steder, der oplever hærværk, at overveje overvågning. For det har både en forebyggende effekt i forhold til hærværk og kan hjælpe med opklaringen, hvis hærværk alligevel sker. Et andet godt råd til at forebygge hærværk er at se på belysning og beskæring på stederne, så der er så lidt som muligt, der kan foregå i det skjulte.

Netop dette har man positive erfaringer med i Dragør, forklarer Lone Skovsbøll: »Skolerne har fået monteret bevægelsessensorer, som tænder lyset de steder, de unge opholder sig. Det er vores indtryk, at det har hjulpet på problemet. Derudover taler SSP-konsulenten løbende med de unge, som vi ved plejer at bruge stederne.«

På eksempelvis Store Magleby Skole forsøger man også at appellere til de unges samvittighed. Her har eleverne selv sat skilte op rundt omkring på skolen, hvor de spørger de ukendte gerningsmænd: »Hvorfor ødelægger I vores skole?«

Dialog er vigtig – ikke mindst mellem forældre og børn

Bjarke Alberts understreger, at ud over det politimæssige arbejde og det forebyggende arbejde, som skolerne og SSP gør, så må man ikke glemme forældrenes ansvar.

»SSP og politi er opmærksomme på det her problem. Men ellers må jeg også sige, at vi kun kan opfordre forældre til at interessere sig for, hvad deres unge laver i aftentimerne. Det er vigtigt at spørge ind, vejlede og stille krav til dem,« siger han.

Også politikerne er opmærksomme på problemet med hærværk, og at det er et område, der skal være løbende fokus på.

»Vi ser med stor alvor på hærværk. Vi kan sørge for at kommunikere med både de unge og deres forældre og understøtte SSP i deres forebyggende arbejde, men vi kan ikke lave skolerne om til et fort. Så det handler simpelthen om dialog, dialog og dialog,« lyder det fra Henrik Kjærsvold Niclasen (V), formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.