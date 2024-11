Hvis man har gået på Dragør Havn, har man set Stejlepladsen. Men hvis man ikke er lokalkendt, kender man sandsynligvis ikke navnet eller ved, hvad det kommer af. Foto: Thomas Mose.

Der ligger en parkeringsplads ved Stejlepladsen. Der foregår kulturelle arrangementer ved Stejlepladsen. Der har været politiske diskussioner om at inddrage dele af Stejlepladsen til flere parkeringspladser – hvilket politikerne blev enige om at droppe. Men hvad er Stejlepladsen, og hvor ligger den? Det kan man sagtens være i tvivl om, hvis man er nytilflytter i Dragør.

Stejlepladsen er det område, der ligner en lille pæleskov, som ligger syd for Lodstårnet, ved siden af de små, rustrøde træhuse. Dragørs fiskere har siden omkring år 1900 brugt træpælene – som også kaldes stejlerne – til at tørre, ordne og reparere deres garn og ruser.

Da der var flest fiskekuttere indregistreret i Dragør, var der 45. Så mange er der ikke i dag, men der fiskes dog stadig, og stejlepladserne bruges derfor stadig til at tørre fiskenet en gang imellem.

I gamle dage kunne man dog slet ikke leve uden stejlerne. Når nettene først havde tørret på dem én gang og var blevet repareret, blev de kogt i tjære i en stor kedel, hvor man fyrede op med bark. Og bagefter skulle de så tørre igen. Den gamle barkkedel kan i øvrigt stadig ses i nærheden af Stejlepladsen.

