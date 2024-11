Hvordan tiltrækker Dragør flere turister?

Kommunalbestyrelsen vedtog for et års tid siden en ny turismepolitik, der blandt andet betød, at der blev etableret et nyt turistråd i kommunen og lavet et nyt samarbejde med Wonderful Copenhagen om at udvikle turismen i Copenhagen East.

Til januar skal Børne-, Fritids- og Kulturudvalget derfor afholde en temadag om, hvad det nye turistråd har opnået indtil nu, og hvilke planer de har for 2025 for at tiltrække flere turister til Dragør. Det har udvalget besluttet, efter at borgmester Kenneth Gøtterup (C) havde foreslået dette.

»Første sommersæson oven på denne indsats er færdig og det vil være relevant, at udvalget får dels en grundig opdatering af indsatsen i denne sæson, men ikke mindst en drøftelse af, hvordan markedsføringen af Dragør skal være fra 2025, ligesom der bør være fokus på, om der er kommunale tiltag, der skal iværksættes for at forbedre turismeindsatsen,« skrev han i sin motivation for forslaget.



Formanden for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), beskriver det som en »to sjæle – én tanke«-situation, fordi han allerede havde talt med forvaltningen om at få afholdt sådan en temadag.

I 2024 har udvalget haft meget fokus på Dragør-modellen, faldende børnetal og andre ting på børne- og skoleområdet. Men nu er det på tide også at få talt lidt mere om kultur og turisme, mener han.

»Det her udvalg skal også have fokus på kulturen, og derunder ligger turisme, som også taler ind i erhvervsudvikling. Så det kommer vi til at kigge på separat på temadagen. Jeg ved, at turistrådet nu er kommet meget længere, og jeg glæder mig til at høre om de konkrete tiltag og ting, vi skal have fokus på i 2025,« siger han.