Travle øvedage før julekoncert

De seneste onsdage har den stået på eftermiddagssang i Store Magleby Kirke.

Her klinger kirkerummet af stemmer fra børn, der har meldt sig til at sprede julestemning ved den efterhånden traditionelle julekoncert den første søndag i december. Her skal deres bestræbelser på at lære fire højtidssange meget gerne give frugt.

I spidsen for koret står Henrik Gotha, der indtil sidste år var musiklærer på Store Magleby Skole og nu tager sin anden sæson som korleder, selvom karrieren har ført ham bort fra den lokale skole.

Ifølge Henrik Gotha opstod koret på en forespørgsel fra sognepræst Andreas Wille – og det er glæden, der driver værket for korlederen.

»Jeg synes, at det er sjov med alle de herlige og sangglade unger. Jeg gør det gratis, og det koster ikke børnene noget at være med,« fortæller han.

Han er ikke alene korleder, men også manden bag fire af de fem sange, der fylder kirkerummet. Den femte, »Velkommen grønne adventskrans«, har også et lokalt islæt. Den er ifølge Henrik Gotha skrevet af den lokale spillelærerinde Inger Otzen i 1952.

Alle sangene bliver fremført søndag den 1. december klokken 15 – i øvrigt efter en sidste øverunde en time inden, at den musikalske gudstjeneste for alvor skyder julen i gang.

Foto: Tim Panduro.

