Ny bog sætter fokus på Dragørs historiske bymiljø

Jan Engell præsenterede bogen i Havnepakhuset, hvor alle gæster fik et eksemplar. Foto: Henrik Askø Stark.

Tirsdag den 19. november blev Jan Engells nye bog Bevar bymiljøet – eksempel Dragør præsenteret ved en reception i Havnepakhuset. Mere end 40 gæster deltog i arrangementet, der var arrangeret af Museum Amager, som har udgivet bogen.

Under receptionen bød Søren Mentz fra Museum Amager velkommen, hvorefter Jan Engell holdt en tale om bogen og dens tilblivelse.

Dragør som eksempel

Bogen tager udgangspunkt i Dragørs gamle by og havn, som er en af landets største koncentrationer af fredede bygninger. Den har som mål at forklare og styrke bevaringen af bymiljøerne.

Under receptionen fortalte Jan Engell om sine bevæggrunde for at skrive bogen.

»Jeg har skrevet en bog om bevaring. Den handler om bevaringsværdige bymiljøer generelt i Danmark, men den er skrevet med udgangspunkt i Dragør. For jeg tror, at andre bymiljøer kan lære noget af Dragør og omvendt – på godt og ondt,« sagde Jan Engell i sin tale​.

Jan Engell har tidligere arbejdet med by- og landskabsplanlægning og ønskede at give en bredere målgruppe forståelse for værdierne af deres miljø.

»Min bestræbelse har været at skrive noget kortfattet og ikke for indforstået. Bogen indledes med en forklaring af, hvad fagfolk mener med mærkelige ord som bevaringsværdi og kulturmiljø,« fortalte han.

Den synlige kulturarv

Et gennemgående tema i bogen er vigtigheden af at bevare historiske bymiljøer, både som en del af vores kulturarv og som en ressource for fremtiden.

Mange lokale var mødt op for at fejre bogudgivelsen. Foto: Henrik Askø Stark.

»Vi bevarer for at redde noget fra at dø – dø i vores sinds bevidsthed. Dragør har en synlig kulturarv, man kan se og føle på, fordi husene eksisterer materielt rent fysisk. Hvis vi ombygger og fjerner vigtige træk fra kulturarven, forsvinder hukommelsen,« sagde Jan Engell i sin tale​.

Omslaget på bogen viser et billede af Jan Engells 12-årige barnebarn Silja, som kigger på den profilerede dør foran Dragørs gamle kro. Et motiv, som forfatteren har valgt bevidst.

»Jeg valgte det billede, fordi det repræsenterer de unge, nye generationer, som skal passe på Dragør i fremtiden,« forklarede Jan Engell efterfølgende​​.

Arbejdet med bogen

Jan Engell fortæller til Dragør Nyt, at arbejdet med bogen har strakt sig over det meste af et år, og at det har været udfordrende at vente på svar fra fonde om økonomisk støtte til produktionen.

»Det har været spændende for mig at skrive bogen, fordi man hele tiden finder på nye ting og vinkler på vores skønne by og havn,« forklarer han.

Forfatteren er meget tilfreds med resultatet og er glad for, at så mange havde lyst til at møde op og fejre bogudgivelsen i pakhuset.